Место, позволяющее прорасти и укрепиться росткам веры. 150 детей посещают Воскресную школу в Сморгони

Воскресная школа - это центр воспитания людей, а также школа для всех. Каждое воскресенье её посещают дети в возрасте от 6 лет, где в простой и понятной форме познают слово Божье. Наша школа не ограничивается преподаванием Закона Божьего. Мы стараемся научить жить через веру.







Сейчас в школе 6 классов, в которых 150 детей обучаются по специально разработанной программе. У ребят есть возможность заниматься в кружках по интересам («Радость», «Народные танцы», «Умелые ручки», хор «Лучик» ), а также посещать приходскую библиотеку.

Задача нашей воскресной школы – помогать детям, открывать и развивать дары, данные им Господом, в итоге – найти себя в служении Богу. Начало занятий – первое воскресенье сентября, конец занятий – последнее воскресенье мая. Каждый учебный год заканчивается спортивным праздником. А для выпускной группы – экзаменом и праздничным Богослужением, на котором вручаются свидетельства об окончании воскресной школы. Но выпускники и потом не забывают о воскресной школе и приходят помочь провести занятия с самыми маленькими. Принимают активное участие в проведении праздников и утренников, посещают наш молодёжный центр. Так как дети в дни занятий проводят в Воскресной школе достаточно много времени, то для них организовано чаепитие. Трапеза, как и занятия в нашей школе, начинается и заканчивается молитвой. Кроме занятий по Закону Божьему учащиеся нашей школы принимают активное участие в жизни школы и прихода. Дети и их родители посещают богослужения в храме. Каждое первое воскресенье месяца вся Воскресная школа идет на детскую Литургию, на которой верующие исповедуются и причащаются. По благословению настоятеля учащиеся несут послушания в алтаре, поют в хоре во время Богослужений в храме. В течение учебного года организовываются паломнические поездки по святым местам.

Добрая традиция нашей школы – отмечать такие православные праздники, как Покров Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, Прощеное Воскресенье, Пасху, Праздник Жён-Мироносиц.

В Воскресной школе во время летних каникул работает духовно-нравственный круглосуточный лагерь «Наследники». Шесть дней в палаточном городке на берегу Вишневского озера живут его участники. Затем совершается паломническая поездка. 50 учащихся и 5 педагогов за время пребывания на природе готовятся к Крестному ходу: молятся, постятся, ведут беседы со священниками.

Воскресная школа — место, позволяющее прорасти и укрепиться росткам веры, которые есть в сердце каждого человека. И чем раньше они прорастут, тем крепче и устойчивее будет вера, живущая в сердце и укрепляющая каждого человека.

Наталья КОЛВЗАН, учитель Воскресной школы.

Фото Татьяны ЧЕРНЯВСКОЙ.