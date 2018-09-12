Чаще всего будут болеть дети и подростки. Каким будет вирус гриппа в этом году

В этом сезоне медики ожидают, что у вирусов гриппа будет средний уровень эпидемиологической активности. Чаще всего, по прогнозным оценкам, будут болеть дети и подростки до 14 лет. Об этом сообщается на сайте Минздрава со ссылкой на Национальный центр по гриппу и другим острым респираторным заболеваниям.



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Медики также отмечают, что риску заболеть будут подвержены беременные и люди старше 65 лет, страдающие хроническими заболеваниями, с иммунодефицитами, медицинские работники, лица в учреждениях с круглосуточным пребыванием, работники учебных заведений.

ВОЗ рекомендовал в этом сезоне следующий состав трехвалентных вакцин против гриппа в Северном полушарии:

вирус, подобный A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09;

вирус, подобный A/Singapore/INFIMH-16−0019/2016 (H3N2);

вирус, подобный B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87).

Бесплатно от гриппа прививают определенные категории белорусов. Например, детей, людей с хроническими заболеваниями, людей старше 65 лет, беременных, медработников, тех, кто находится в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания, работников госорганов, обеспечивающих безопасность государства и жизнедеятельность населения.

Бесплатно делают прививку российской вакциной «Гриппол Плюс» в поликлиниках по месту жительства. В Минздраве отмечают, что для вакцинации на платной основе также будут доступны вакцины других производителей.

Иммунитет после прививки формируется через 7−14 дней и сохраняется на 6−12 месяцев.

В прошлом году прививку от гриппа сделали 40,5% белорусов. С ноября 2017 года по март 2018 года благодаря вакцинации предупредили 135 тысяч случаев гриппа, в том числе более 16,2 тысячи случаев осложненных форм и более 182 тысяч случаев острых респираторных инфекций негриппозного происхождения. Предотвращенный экономический ущерб благодаря вакцинации оценивается в сумму, эквивалентную 76,8 млн долларов. На каждый вложенный в вакцинацию доллар был получен эффект в эквиваленте 15,8 доллара.

В этом году привить от гриппа планируют не менее 40% белорусов, в том числе до 75% тех, кто в группе риска.