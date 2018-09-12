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Чаще всего будут болеть дети и подростки. Каким будет вирус гриппа в этом году
13.09.2018 15:15 — Новости Общества | Tut.by
В этом сезоне медики ожидают, что у вирусов гриппа будет средний уровень эпидемиологической активности. Чаще всего, по прогнозным оценкам, будут болеть дети и подростки до 14 лет. Об этом сообщается на
Медики также отмечают, что риску заболеть будут подвержены беременные и люди старше 65 лет, страдающие хроническими заболеваниями, с иммунодефицитами, медицинские работники, лица в учреждениях с круглосуточным пребыванием, работники учебных заведений.
ВОЗ рекомендовал в этом сезоне следующий состав трехвалентных вакцин против гриппа в Северном полушарии:
Бесплатно от гриппа
Бесплатно делают прививку российской вакциной «Гриппол Плюс» в поликлиниках по месту жительства. В Минздраве отмечают, что для вакцинации на платной основе также будут доступны вакцины других производителей.
Иммунитет после прививки формируется через 7−14 дней и сохраняется на 6−12 месяцев.
В прошлом году прививку от гриппа сделали 40,5% белорусов. С ноября 2017 года по март 2018 года благодаря вакцинации предупредили 135 тысяч случаев гриппа, в том числе более 16,2 тысячи случаев осложненных форм и более 182 тысяч случаев острых респираторных инфекций негриппозного происхождения. Предотвращенный экономический ущерб благодаря вакцинации оценивается в сумму, эквивалентную 76,8 млн долларов. На каждый вложенный в вакцинацию доллар был получен эффект в эквиваленте 15,8 доллара.
В этом году привить от гриппа планируют не менее 40% белорусов, в том числе до 75% тех, кто в группе риска.
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В этом сезоне медики ожидают, что у вирусов гриппа будет средний уровень эпидемиологической активности. Чаще всего, по прогнозным оценкам, будут болеть дети и...
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