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Как получить свидетельство о праве собственности

13.09.2018 — Новости Общества | Радзiма  
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Один из наиболее актуальных вопросов, с которым сегодня обращаются к нотариусам, связан с оформлением свидетельства о праве собственности.

Что представляет собой эта процедура и на что могут претендовать те, кто собирается оформлять свидетельство?

Статья 23 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье предусматривает, что имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства, является их общей совместной собственностью. Супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения этим имуществом, если иное не предусмотрено брачным договором.

Нотариус по совместному письменному заявлению супругов (бывших супругов после расторжения брака, независимо от срока, прошедшего после регистрации)  выдает одному из них или обоим супругам свидетельство о праве собственности на долю в имуществе, нажитом супругами в период брака, в равных долях. Однако по просьбе супругов нотариус может выдать свидетельство о праве собственности не в равных долях, а в долях, указанных супругами. Если брачный договор заключен и действует на день выдачи свидетельства, то нотариус выдает свидетельство в соответствии с условиями брачного договора.

В случае смерти супруга (бывшего супруга) свидетельство о праве собственности выдается нотариусом пережившему супругу (бывшему супругу) либо на имя умершего супруга в рамках оформления наследственных прав.

Свидетельство может быть выдано при наличии двух условий: нахождения имущества в совместной собственности супругов и бесспорного приобретения в период брака.

Для выдачи свидетельства о праве собственности необходимо представить нотариусу следующие документы: паспорта супругов, свидетельство о регистрации заключения брака либо справку органов ЗАГСа, выданную по месту регистрации заключения брака, содержащую сведения из записи акта о заключении брака (для бывших супругов), документы, подтверждающие нахождение имущества в совместной собственности супругов и факт приобретения его в период брака (договор купли-продажи, мены и т. д.), в отношении имущества, право собственности на которое подлежит государственной регистрации, – документ, подтверждающий государственную регистрацию (свидетельство о государственной регистрации), в отношении недвижимого имущества – выписку из регистрационной книги организации по государственной регистрации и документ, подтверждающий приобретение права собственности на недвижимое имущество.

Татьяна Громыко, нотариус нотариальной конторы Глусского района Могилёвского нотариального округа

 
 
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Один из наиболее актуальных вопросов, с которым сегодня обращаются к нотариусам, связан с оформлением свидетельства о праве собственности. Что представляет...
 
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