13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ортопеды Беларуси и России разрабатывают импланты для детей с врожденными пороками позвоночника, сообщил журналистам заведующий лабораторией травматических повреждений позвоночника и спинного мозга Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Андрей Мазуренко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас реализуется программа Союзного государства по разработке новых спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника. С белорусской стороны в проекте задействован РНПЦ травматологии и ортопедии, с российской - Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г.Турнера (Санкт-Петербург). "Один из разделов программы касается врожденных аномалий развития у детей. Пока ни в Беларуси, ни в России нет возможности оказывать помощь таким пациентам на должном уровне по причине отсутствия технических средств решения этих хирургических задач. В результате реализации программы будут разработаны новые хирургические методы, импланты, подготовлены методические руководства, патенты, статьи, публикации для оказания помощи пациентам, имеющим врожденные ортопедические заболевания", - рассказал Андрей Мазуренко.

Он отметил, что достижения последних десятков лет в травматологии и ортопедии связаны с развитием имплантологии. "Лечение методом остеосинтеза, проводимое для крепления и фиксации отдельных костных обломков после тяжелых переломов, позволяет пациентам не находиться длительное время в постельном режиме, а проходить этапы ранней реабилитации после эндопротезирования. Естественно, на это направлены все технологические усилия врачей совместно с инженерами, технологами, химиками. В этом направлении мы будем продвигаться в области материаловедения, в поиске новых биологически инертных покрытий и способов замещения костной ткани. Один из аспектов этой работы - программа Союзного государства по разработке спинальных систем в хирургическом лечении детей", - подчеркнул представитель РНПЦ.-0-