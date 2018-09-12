13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перевозчикам разрешили увеличить срок бронирования билетов на пригородные и междугородные автобусы, сообщил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина в пресс-центре БЕЛТА, комментируя новую редакцию Правил автомобильных перевозок пассажиров.

«Для бронирования билетов в правила введена дополнительная норма, которая гласит, что бронирование заканчивается, как правило, в 00.00 часов дня перевозки. Раньше была жесткая норма, что в 00.00 часов бронирование заканчивается. Новая норма позволяет перевозчикам, если у них есть такая физическая возможность, организовать бронирование и предварительную продажу вплоть до отправления автобуса», — пояснил Сергей Дубина.

Предусмотрено также, что предварительная продажа билетов и бронирование места начинаются не позднее чем за 15 дней до отправления автобуса в рейс.

Новые правила вступают в силу 12 октября.