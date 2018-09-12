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Белорусская компания "Струнные технологии" создала электромобиль для людей с инвалидностью

13.09.2018 14:58 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 13 сентября. Белорусская инжиниринговая компания ЗАО "Струнные технологии", занимающаяся разработкой нового вида эстакадного транспорта SkyWay, представила электромобиль для людей с инвалидностью. Новинка получила название "Юнимобиль", прототип представлен на специализированной выставке "ИнваЭкспо. Общество для всех", которая проходит с 12 по 14 сентября на территории ВДНХ в Москве.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 13 сентября. Белорусская инжиниринговая компания ЗАО "Струнные технологии", занимающаяся разработкой нового вида эстакадного транспорта SkyWay,...
 
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