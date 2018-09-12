|
Как помочь ребенку адаптироваться к школе - советы экспертов
13.09.2018 16:30 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
Первые звонки уже отзвенели в школах, начались трудовые будни за партами. Особенно напряженные они для тех, кто пошел в первый класс. Волнуются и родители. Как пройдет адаптация ребенка? Как наладить режим? Как не погасить интерес к учебе? Эти и другие вопросы читатели "7 дней" задавали на прямой линии специалистам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые звонки уже отзвенели в школах, начались трудовые будни за партами. Особенно напряженные они для тех, кто пошел в первый класс. Волнуются и родители. Как...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)