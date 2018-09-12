Как помочь ребенку адаптироваться к школе - советы экспертов

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Первые звонки уже отзвенели в школах, начались трудовые будни за партами. Особенно напряженные они для тех, кто пошел в первый класс. Волнуются и родители. Как пройдет адаптация ребенка? Как наладить режим? Как не погасить интерес к учебе? Эти и другие вопросы читатели "7 дней" задавали на прямой линии специалистам.