«Вы здесь работать не будете». Как держат цены на рынке пассажирских перевозок

Война цен — завораживающее зрелище. Потребитель может любоваться на нее часами. Жаль, такое шоу у нас редко случается (демоварианты — не в счет). В последний раз видели, когда сотовых операторов стало больше, чем один, и мы узнали, что минута разговора не обязана стоить как полкабана. На днях вылез наружу краешек интересной истории про пассажирские перевозки. Она отдает 90-ми годами и дает некоторое представление о прелестях ценообразования в этой сфере. Оказывается, стоимость билета определяется не в конкурентной борьбе. А посредством звонков и непрозрачных намеков коллегам.

Возить в Минск невыгодно?

На патриархальном сайте Гомельского автовокзала есть вкладка «Расписание». Ее открывать бесполезно — там предложат скачать жуткий «экселевский» документ. В 21-м веке врагу такого не пожелаешь.

Автобусный билет в Минск можно попробовать купить на специальных сайтах (но все равно надо идти в кассу, чтоб получить квиток). Если ими руководствоваться, Гомельский автовокзал способен отправить в столицу ежедневно 45 человек (четыре маршрутки). Трудно поверить, что это реальный трафик между самым большим областным центром и Минском.

Конечно, поток несоизмеримо больше. Многие едут по железной дороге — это быстрее, дешевле, комфортнее, красивее. И время отправления/прибытия не такое странное. Как же получилось, что государственных автоперевозчиков фактически оттерли от этого рынка? Или им самим это не надо? Неужели автобусные перевозки на этом направлении невыгодны?

Оказывается, еще как выгодны. И за пассажира здесь идет жаркая и интересная подковерная возня.

Диспетчеры рулят

ООО «Межгород.бел» появилось нынешним летом. Фактически это диспетчерская служба.

— К нам приходит перевозчик (это ИП или фирма), заключаем с ним договор на перевозку людей. Бронируем места через сайт, заполняем транспорт, отправляем, — директор «Межгород.бел» Игорь Гальцев объясняет, как это устроено. — Перевозчик платит нам определенный процент за диспетчерские услуги.

Такой механизм работает, разумеется, не только в «Межгород.бел». Но и, например, в службе «Смайлбус» (на сайте написано, что это транспортная компания), которая тоже занимается перевозками на гомельском направлении. Это удобно и для пассажира, и для владельца условного микроавтобуса. Перевозки формально не считаются регулярными (в отличие от маршрутов автовокзала), хотя и здесь стараются придерживаться расписания. Регулятором в данном случае выступает рынок — клиент, которому однажды отменили рейс, вряд ли пойдет на этот сайт второй раз.





Первое время «Межгород.бел» тихо обслуживал очень «социальное» направление Гомель — Хойники. Продавали билеты по 3—4 рубля и никого не раздражали. Пока не полезли на «большую дорогу».

За чей счет льготы?

Сейчас на сайте Межгород.бел значится десяток направлений, в основном «провинциальных», по Гомельской области. Предусмотрены «социальные» цены для детей, пенсионеров, инвалидов и членов БРСМ.

— За чей счет они «социальные»?

Из ответа получается, что за счет фирмы.

— На каком-то одном конкретном маршруте это было бы нам невыгодно, но есть же много маршрутов. В то же время этим мы привлекаем больше пассажиров. Хотим показать, что так можно работать. Если бы это было нерентабельно, мы бы не ездили. Где-то приходят два человека и мы все равно едем, «раскатываем» такие маршруты.

Сегодня, например, билет из Гомеля до Хойников для «обычного» человека тут стоит 4 рубля, для инвалида, пенсионера, ребенка или члена БРСМ — 3.

Перевозчики порой используют термин «раскатать». Другими словами, приучить пассажиров к маршруту, затратить время, силы и деньги на его развитие. В результате пассажиропоток увеличивается, перевозки становятся выгодными.

О себестоимости условного рейса Гомель — Минск перевозчики говорят достаточно осторожно:

— Заправка 15-местной машины, которая поедет по бесплатной дороге, — 100 рублей в одну сторону. Плюс зарплата наемного водителя (если за рулем не сам перевозчик) — 30—40 рублей. Рентабельность зависит от загрузки.

Впрочем, если не спрашивать у перевозчиков, а поинтересоваться нормативами Минтранса, цифры получаются другие. Литр дизтоплива сейчас стоит 1,29 рубля. При расходе до 10 л на 100 км (для 16-местного микроавтобуса) горючее от Гомеля до Минска (около 340 км) обойдется в 43 рубля. Моя логарифмическая линейка утверждает, что при полной загрузке (если исключить обслуживание машины и накладные расходы) себестоимость билета — 5,6 рубля.

«Не сдадим Гомель!»

— Проблемы начались тогда, когда кто-то из «Смайлбуса» узнал, что мы собираемся ездить на Минск с нашими социальными билетами, — рассказывает Игорь Гальцев. — Они вроде планировали с сентября повысить цену с 10 до 12 рублей — и тут появляемся мы. Пока они были одни, то могли спокойно управлять ценами. Это даже не ценовой сговор, а простой монополизм. Поэтому нам принялись звонить и объяснять, что мы здесь работать не будем.

Для лучшего понимания, прежде чем послушать записи этих познавательных телефонных разговоров, приведем цены билетов по маршруту Гомель — Минск.

Общий билет Дети до 10 лет Пенсионеры, инвалиды 1 и 2 гр., члены БРСМ «Смайлбус» 10 руб. 5 руб. 10 руб. «Межгород.бел» 9,5 руб. 5 руб. 8 руб.

(В «Смайлбусе» в стоимость также входит дружелюбный слоган «В Минск — с улыбкой:)».)

Сначала позвонил «Дима-Смайлбус». Потом «Василий» (Гальцев говорит, что это один из главных перевозчиков Гомеля, у него десятка полтора машин). С ними разговаривал заместитель директора «Межгород.бел» Александр. Потом были звонки и от других «делегатов». В печатном виде мы приводим лишь избранные цитаты, остальное лучше слушать, чтобы проникнуться ламповой атмосферой 90-х.

— …Это Дима, «Смайлбус». Зачем цену сбиваете? Зачем лезете в наш Минск? Вряд ли вы будете ездить. Это наше направление, мы этот маршрут «раскатывали», деньги вкидывали — а вы приходите на чужую территорию. Мы будем тут одни. Речица, Кобрин, Мозырь, Рогачев — это все наши направления. А вы ездите куда хотите. Гомель мы не сдадим, никого сюда не пустим. Столько времени мы были [монополистами], и все нормально было.





— Меня зовут Василий, мои машины работают на Гомеле. Неправильно начинаете бизнес. Каждому будете врагом, каждый будет делать вам что-то плохое. Мы хотели поднять цену, теперь не будем. Вы лишаете меня хлеба. Я не угрожаю, просто все, что можно применить, мы применим. Мы будем монополистами. Если какой-то водитель вам даст по морде, то никто от этого не застрахован. Мы уже разговаривали с людьми, которые высокомерно себя вели, — и вы видите, что произошло. Произошел «Смайлбус». Шесть конкурентов уже таких выезжало…

В телефонном разговоре со мной «Василий» уже не склонен так откровенничать. Говорит — неизвестно, что за «крыша» такая ему звонит. Нет, встречаться не хочет.

В компании «Смайлбус» девушка-оператор записала мою просьбу о комментарии и пообещала передать руководству. К моменту публикации комментарий получить не удалось.

«Дима-Смайлбус» на звонок не ответил.

Изучить аудиозаписи, возможно, стоит «лингвистам» в специальных организациях. В фирме «Межгород.бел» считают, что это прямые угрозы. В Уголовном кодексе есть статьи «Нарушение антимонопольного законодательства», «Установление или поддержание монопольных цен», «Ограничение конкуренции». Вопрос в том, удастся ли все это доказать.

— Но это просто разговоры. Как конкретно вам могут навредить?

— Бронируется много липовых номеров из Речицы и Минска, — Гальцев рассказывает, что видит уже сейчас. — То есть на нашем сайте с одного телефонного номера бронируется несколько мест, на которые потом никто не придет. Мы по маршруту Гомель — Минск пока не можем сделать ни одного рейса. Планируем перезапуститься с 1 октября. Да, такие номера будут заноситься в черный список и постепенно отсеются. Какие еще палки в колеса могут ставить? Элементарно мешать выехать с посадки, с колесами что-то сделать, писать липовые жалобы в контролирующие органы, искать связи (а мы предполагаем, что они есть) и инициировать проверки.



На первый рейс «Межгород.бел» из Брагина в Минск удалось продать пять мест

— В телефонном разговоре с так называемыми конкурентами вы упомянули, что получаете дотации…

— Это было сказано просто чтоб от нас отстали. Мы частники, нас никто не дотирует. Мы не собираемся красть людей, это нормальная честная конкуренция на уровне цен, сервиса, рекламы. Пассажир от этого выигрывает! Они «поглотили» все более-менее крупные города области, это уже выглядит как монополизм. Государственные автобусы? Ну эти желтые «Радзiмiчы», которые должны заезжать в каждую деревню, разве смогут конкурировать?..

Игра в один карман

Как получилось, что фактически на линии остался один игрок? Вообще-то на городских маршрутах и внутри области за порядком следят (ну, должны) так называемые операторы. Обычно это государственные транспортные организации. Их роль — регулировать взаимоотношения перевозчиков, распределять маршруты, устанавливать расписание и так далее. На направлении Гомель — Минск государственного оператора не обнаружено. А если никто не управляет движением, можно потерять берега.





«Василий» в разговоре упоминает интересный эпизод: «…Уже разговаривали с людьми, которые высокомерно себя вели, — и вы видите, что произошло. Произошел „Смайлбус“…»

Речь идет про диспетчерскую фирму «Полесский экспресс», которая без вести пропала несколько месяцев назад. Только что была — и вдруг нету. По ссылке, на которой раньше находился сайт «Полесского экспресса», теперь открывается «Смайлбус».

На самом деле это бурление, о котором необязательно знать пассажирам, началось еще летом. Что произошло между «Полесским экспрессом» и «Смайлбусом», понять трудно. Сейчас люди, выступающие под похожими логотипами, воюют между собой при помощи заявлений в соцсетях.





Есть ли криминал в том, что мы услышали? Только ли в Гомеле это происходит? Чего еще мы не знаем? На эти вопросы вправе ответить компетентные ведомства. Но то, что некоторым участникам этой возни хватило сообразительности наговорить много чего под запись, позволяет нам получить более полное представление о том, что творится в этом бизнесе. И кто диктует нам, пассажирам, цену.





Послушать аудио мы попросили юриста Сергея Зикрацкого. Вот что он считает:

— Неоднократно звучат высказывания, которые в случае их реализации могут быть расценены как нарушающие антимонопольное законодательство. Например, звучит фраза «приложим максимум усилий, чтобы вы тут не работали». Однако Закон «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» запрещает действия организации, занимающей доминирующее положение на рынке, по созданию препятствий по доступу на товарный рынок других хозяйствующих субъектов.

Также неоднократно звучит предложение конкуренту «тоже ездить по 12 рублей». Ситуация, когда несколько субъектов, оказывающих одинаковые услуги, согласовывают цены на эти услуги, также запрещена Законом «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».

В случае выявления нарушений закона антимонопольные органы (Министерство антимонопольного регулирования и торговли и его территориальные органы) вправе выносить предписания о прекращении действий, ограничивающих конкуренцию, в том числе о прекращении ограничивающих конкуренцию соглашений между организациями.

В некоторых случаях нарушение антимонопольного законодательства может влечь и уголовную ответственность. В частности, статья 245 Уголовного кодекса за установление или поддержание монопольных цен путем сговора индивидуальных предпринимателей или должностных лиц юридических лиц о деятельности на совместном рынке предусматривает ответственность вплоть до ограничения свободы на срок до двух лет