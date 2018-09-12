16 сентября – Всемирный день охраны озонового слоя, тема и девиз которого в нынешнем году: «Дари прохладу, не сбавляя темпа!»

16 сентября – Всемирный день охраны озонового слоя. Тема и девиз этого дня в нынешнем году: «Дари прохладу, не сбавляя темпа!». Об этом рассказал начальник Кировской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Михаил Каранкевич.

Защищая себя от вредоносного УФ-излучения, проникающего через уязвимый озоновый слой, мы «дарим прохладу» нашей планете и не должны останавливаться на достигнутом, а продолжать усилия по выполнению Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый, «не сбавляя темпа».

Всемирный день охраны озонового слоя провозглашен в память о подписании 16 сентября 1987 года Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, который в последствии стал самым успешным природоохранным соглашением, так как его выполняют все 197 стран мира.

В ХХ веке по мере развития научно-технического прогресса синтезированные человеком озоноразрушающие вещества с учетом их свойств стали широко использоваться в различных сферах и качествах: хладагенты в секторах охлаждения и кондиционирования воздуха, огнегасящие вещества в системах пожаротушения, растворители и вспениватели в промышленности, пропелленты при производстве различной аэрозольной продукции, инсектициды в сельском хозяйстве и др.

Ученые установили зависимость между уровнем потребления озоноразрушающих веществ и истощением озонового слоя, повлекшим образование озоновых дыр над Антарктидой.

Мировая общественность, ученые и политики объединили свои усилия, вследствие чего в 1985 году была принята Венская конвенция об охране озонового слоя, а затем в 1987 году Монреальский протокол, конечной целью которого является полный отказ от использования озоноразрушающих веществ в мире.

Согласно данным, представленным странами в секретариат Венской конвенции и Монреальского протокола, ежегодное потребление озоноразрушающих веществ сократилось с 1,3 млн. метрических тон в 1986 году до 9 тыс. метрических тонн в 2017 году (c учетом озоноразрушающего потенциала).

По оценкам ученых, наблюдающих за состоянием озонового слоя, с учетом сохраняющихся положительных тенденций, возможно его восстановление до уровня 1980 года уже к середине этого века.

В настоящее время все страны работают над выполнением обязательств по поэтапному сокращению потребления гидрохлофторуглеродов, некоторые из стран, например, Норвегия и Швейцария, уже завершили этот процесс.

Республика Беларусь, как и другие развитые страны, должна завершить потребление (импорт) гидрохлорфторуглеродов до 1 января 2020 год, развивающиеся страны – до 2030 года.

Наша страна в числе первых подписала Венскую Конвенцию об охране озонового слоя и Монреальский Протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.

Контроль за охраной озонового слоя в стране в соответствии с законодательством осуществляет Минприроды.

С 2007 года в стране функционируют системы лицензионного регулирования импорта и экспорта, а также обращения с озоноразрушающими веществами внутри страны.

С 2013 года реализуется принятая Стратегия Республики Беларусь по постепенному выводу из обращения гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) на период до 2020 года, целью которой является прекращение потребления озоноразрушающих веществ, минимизация влияния альтернатив ГХФУ на изменение климата и использование после 2020 года только рециркулированных и восстановленных озоноразрушающих веществ.

В результате принятых мер потребление озоноразрушающих веществ по сравнению с концом восьмидесятых годов прошлого века сократилось в Беларуси более чем в 70 раз и составило в 2017 году 41,2 тонны.