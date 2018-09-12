ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На прошлой неделе в Белоозерске состоялось выездное заседание сессии Березовского районного Совета депутатов

13.09.2018 17:24 — Новости Общества | Маяк (Березовский район)  
Размер текста:
A
A
A

В минувший четверг в городе энергетиков состоялось выездное заседание сессии Березовского районного Совета депутатов по вопросу «О работе местных органов власти по развитию промышленного потенциала г. Белоозерска». В работе сессии принял участие председатель Березовского райисполкома Л.А. Мартынюк.

Депутаты районного Совета депутатов и участники сессии побывали на УП «Вердимар» (на снимке) и ООО «Белинвестторг-Сплав», где ознакомились с организацией производственного процесса и условиями труда работающих. Директора предприятий С.И. Мелех и И.В. Радько провели гостей по цехам и подробно рассказали о реализации инвестиционных проектов, хозяйственно-финансовой деятельности, выполнении стоящих задач и перспективах развития. 

Затем в городском Доме культуры прошло пленарное заседание, в ходе которого были обсуждены вопросы развития промышленного потенциала города энергетиков. Состояние дел в этой сфере охарактеризовала заместитель председателя Березовского райисполкома Д.В. Гордеева.  Она отметила, что на долю Белоозерска приходится 9% промышленного производства района и 10% экспорта товаров. В городе расположено пять основных промышленных предприятий: Березовская ГРЭС, ОАО «Белоозерский энергомеханический завод», УП «Белоозерский завод бетонных изделий», УП «Вердимар», ООО «Белинвестторг-Сплав», а также филиалы сервисных предприятий энергосистемы, пекарня УП «Березовский комбинат кооперативной промышленности». В малом бизнесе производство продукции осуществляют шесть субъектов предпринимательства. В настоящее время в промышленной сфере занято 2,5 тысячи человек.  

– Под постоянным вниманием местных органов власти находятся вопросы производственно-хозяйственной деятельности промышленных предприятий. Мы стараемся активно влиять и прикладываем все средства и усилия для повышения эффективности работы промышленного комплекса независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности, –  доложила Данута Владимировна. – Положение дел в промышленности, перспективы развития отрасли, решение проблемных вопросов являются предметом обсуждения на оперативных совещаниях, заседаниях исполкомов, рабочих встречах, совете по развитию предпринимательства, в дни правового информирования.

В последние полтора года акцент в работе местных органов власти был направлен на разрешение проблемных вопросов функционирования БЭЗа. В начале года органами управления была достигнута договоренность о целесообразности проведения работ по его реорганизации путем выделения котельного и электротехнического производства с последующим присоединением к «Брестэнерго» и с сохранением литейного производства за российским акционером «ТЭП-холдинг». Исполнительным комитетом данное решение было поддержано, но выдвинуты три условия: никакого сокращения численности, ритмичная занятость и рост заработной платы. Работы планировалось завершить в третьем квартале, но возник ряд разногласий между акционерами, и сроки реорганизации сдвинулись на декабрь. В связи с этим исполкомом направлено письмо новому министру энергетики Республики Беларусь об оказании практической помощи в загрузке производственных мощностей завода до конца года, обеспечивающей работу предприятия в режиме полной занятости.

Одним из самых престижных мест работы для белоозерцев яв ляется Березовская ГРЭС. В настоящее время стратегия развития предприятия направлена на системную интеграцию с Белорусской АЭС, после ее ввода  ГРЭС продолжит свою работу. Директор станции отметил, что сокращения персонала не будет, более того, намечены строительство станции нагрузки и другие проекты. С приходом стратегического инвестора – холдинга «Марко» – динамично развивается УП «Вердимар», выпуская широкий ассортимент обуви. А показательным примером успешного привлечения иностранного капитала и вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых площадей является создание первого в республике завода по переработке свинцово-кислотных  аккумуляторных батарей. Сейчас продукция  «Белинвестторг-Сплава» экспортируется в Польшу, Вели кобританию и Чехию, проблем со сбытом нет. Стабильно работает УП «Белоозерский ЗБИ», в текущем году произведены первые поставки бетонных стеновых блоков в Российскую Федерацию.  Комбинатом кооперативной промышленности в г. Белоозерске построен новый фирменный магазин по реализации продукции собственного производства: от хлеба до квашеной капусты. На вновь созданные рабочие места трудоустроено девять человек.

В г. Белоозерске субъектами малого бизнеса организовано производство металлоконструкций («Ферум-Сити»), строп («Жукович», «Преста»), шпагата («Текст-Групп»). В малом бизнесе в сфере производства занято 40 человек. В ближайшей перспективе частным предприятием «Гуттер-Бел» планируется наладить производство водосточных систем, а «Текст-Групп» – шнурков для обуви. Будет создано около десяти новых рабочих мест. Как было отмечено, Белоозерск обладает рядом конкурентных преимуществ для развития малого бизнеса в сфере производства, а местная власть всегда готова поддержать конструктивные идеи и оказать необходимую помощь в реализации перспективных проектов.

На сессии были заслушаны объяснения ряда руководителей по выполнению взятых обязательств и доведенных планов. По каждому из рассмотренных вопросов были приняты соответствующие решения и даны поручения.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 88
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувший четверг в городе энергетиков состоялось выездное заседание сессии Березовского районного Совета депутатов по вопросу «О работе местных органов власти...
 
Новости дня
Новости общества
 
Старую водонапорную башню в Светлогорске снесли с помощью гидромолота
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика