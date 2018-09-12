На прошлой неделе в Белоозерске состоялось выездное заседание сессии Березовского районного Совета депутатов

В минувший четверг в городе энергетиков состоялось выездное заседание сессии Березовского районного Совета депутатов по вопросу «О работе местных органов власти по развитию промышленного потенциала г. Белоозерска». В работе сессии принял участие председатель Березовского райисполкома Л.А. Мартынюк.

Депутаты районного Совета депутатов и участники сессии побывали на УП «Вердимар» (на снимке) и ООО «Белинвестторг-Сплав», где ознакомились с организацией производственного процесса и условиями труда работающих. Директора предприятий С.И. Мелех и И.В. Радько провели гостей по цехам и подробно рассказали о реализации инвестиционных проектов, хозяйственно-финансовой деятельности, выполнении стоящих задач и перспективах развития.

Затем в городском Доме культуры прошло пленарное заседание, в ходе которого были обсуждены вопросы развития промышленного потенциала города энергетиков. Состояние дел в этой сфере охарактеризовала заместитель председателя Березовского райисполкома Д.В. Гордеева. Она отметила, что на долю Белоозерска приходится 9% промышленного производства района и 10% экспорта товаров. В городе расположено пять основных промышленных предприятий: Березовская ГРЭС, ОАО «Белоозерский энергомеханический завод», УП «Белоозерский завод бетонных изделий», УП «Вердимар», ООО «Белинвестторг-Сплав», а также филиалы сервисных предприятий энергосистемы, пекарня УП «Березовский комбинат кооперативной промышленности». В малом бизнесе производство продукции осуществляют шесть субъектов предпринимательства. В настоящее время в промышленной сфере занято 2,5 тысячи человек.

– Под постоянным вниманием местных органов власти находятся вопросы производственно-хозяйственной деятельности промышленных предприятий. Мы стараемся активно влиять и прикладываем все средства и усилия для повышения эффективности работы промышленного комплекса независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности, – доложила Данута Владимировна. – Положение дел в промышленности, перспективы развития отрасли, решение проблемных вопросов являются предметом обсуждения на оперативных совещаниях, заседаниях исполкомов, рабочих встречах, совете по развитию предпринимательства, в дни правового информирования.

В последние полтора года акцент в работе местных органов власти был направлен на разрешение проблемных вопросов функционирования БЭЗа. В начале года органами управления была достигнута договоренность о целесообразности проведения работ по его реорганизации путем выделения котельного и электротехнического производства с последующим присоединением к «Брестэнерго» и с сохранением литейного производства за российским акционером «ТЭП-холдинг». Исполнительным комитетом данное решение было поддержано, но выдвинуты три условия: никакого сокращения численности, ритмичная занятость и рост заработной платы. Работы планировалось завершить в третьем квартале, но возник ряд разногласий между акционерами, и сроки реорганизации сдвинулись на декабрь. В связи с этим исполкомом направлено письмо новому министру энергетики Республики Беларусь об оказании практической помощи в загрузке производственных мощностей завода до конца года, обеспечивающей работу предприятия в режиме полной занятости.

Одним из самых престижных мест работы для белоозерцев яв ляется Березовская ГРЭС. В настоящее время стратегия развития предприятия направлена на системную интеграцию с Белорусской АЭС, после ее ввода ГРЭС продолжит свою работу. Директор станции отметил, что сокращения персонала не будет, более того, намечены строительство станции нагрузки и другие проекты. С приходом стратегического инвестора – холдинга «Марко» – динамично развивается УП «Вердимар», выпуская широкий ассортимент обуви. А показательным примером успешного привлечения иностранного капитала и вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых площадей является создание первого в республике завода по переработке свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Сейчас продукция «Белинвестторг-Сплава» экспортируется в Польшу, Вели кобританию и Чехию, проблем со сбытом нет. Стабильно работает УП «Белоозерский ЗБИ», в текущем году произведены первые поставки бетонных стеновых блоков в Российскую Федерацию. Комбинатом кооперативной промышленности в г. Белоозерске построен новый фирменный магазин по реализации продукции собственного производства: от хлеба до квашеной капусты. На вновь созданные рабочие места трудоустроено девять человек.

В г. Белоозерске субъектами малого бизнеса организовано производство металлоконструкций («Ферум-Сити»), строп («Жукович», «Преста»), шпагата («Текст-Групп»). В малом бизнесе в сфере производства занято 40 человек. В ближайшей перспективе частным предприятием «Гуттер-Бел» планируется наладить производство водосточных систем, а «Текст-Групп» – шнурков для обуви. Будет создано около десяти новых рабочих мест. Как было отмечено, Белоозерск обладает рядом конкурентных преимуществ для развития малого бизнеса в сфере производства, а местная власть всегда готова поддержать конструктивные идеи и оказать необходимую помощь в реализации перспективных проектов.

На сессии были заслушаны объяснения ряда руководителей по выполнению взятых обязательств и доведенных планов. По каждому из рассмотренных вопросов были приняты соответствующие решения и даны поручения.

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