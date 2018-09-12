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Старую водонапорную башню в Светлогорске снесли с помощью гидромолота
13.09.2018 17:22 — Новости Общества | Tut.by
Неделю назад власти Светлогорска решили снести 56-метровую водонапорную башню. Функциональное значение это сооружение утратило много лет назад,
Работу выполняли сотрудники минской фирмы ООО «Файер фокс», которые занимаются такими работами 10 лет. По словам директора предприятия Вячеслава Кулака, демонтаж выполняли три человека. Использовалась новая современная технология: без взрыва, с применением гидромолота.
Работа осложнялась близостью жилых домов и дороги. В самой башне находился бак, трубы, задвижки.
Снесенная башня была выполнена из железобетона, толщина стен у основания — около 40 см.
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56-метровое сооружение пришлось рушить очень осторожно: рядом дома и дорога.
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