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Самый спортивный почтальон Дрибинщины

13.09.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска  
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Самый спортивный почтальон Дрибинщины

В нынешнее время, несмотря на то, что работу почты частично выполняет Интернет и телефонная связь, люди продолжают выписывать газеты, журналы, обмениваться открытками, а значит остается потребность в услугах почтальонов.  
Не единожды на страницах нашей газеты мы писали о профессии почтальона и зачастую это были люди, прочно закрепившиеся в этой профессии. Героиня же «районки» работает почтальоном всего год, но уже успела завоевать доверие и уважение односельчан.
Антонина Ивановна Кузьмицкая — почтальон Михеевского отделения почтовой связи — успевает совмещать две работы — основная — руководитель физического воспитания в Михеевском детском саду.
«К работе почтальона прикипела сразу, — говорит Антонина. — К сожалению, не каждый может похвастаться, что любит свою работу, а вот я могу».
От себя добавлю, что и работа любит жизнерадостную Антонину — все у нее спорится и получается, а как иначе, если Антонина Ивановна — первый спортсмен в районе: ни одно соревнование, какой вид спорта ни возьми, без ее участия не обходится. Успевает за обе организации в спортивных соревнованиях участвовать. И наград за это — бесчисленное множество. До сих пор учеба в Могилевском училище олимпийского резерва дает свои плоды. Работа почтальона для нее как дополнительная физтренировка. Из всех видов спорта, какими занимается наша героиня, лыжный — в приоритете. Зимой почту в соседнюю деревню Новое Прибужье доставляла на лыжах. «И быстрее, и для тренировки не лишним будет», — говорит Антонина.
По словам самой Антонины, семья поддерживает ее новое занятие.
А ведь у них с мужем трое деток — семья многодетная, сынишка Юра — школьник, летом уже помогал почту разносить. Для мамы это действенная помощь, да и лишний час тесного общения с ребенком.
На обход агрогородка и близлежащей деревни уходит несколько часов. Почту Антонина Ивановна доставляет в 154 домовладения, она четко знает в какой дом, какая газета или журнал идет.
Несмотря на то, что в должности Антонина чуть меньше года, многие уже о ней говорят как о профессионале. К примеру, Петр Трофимович, постоянный подписчик «районки» (на фото), не раз при встрече с сотрудниками редакции очень хорошо отзывался о новом работнике почты: ответственная, энергичная, приветливая. А к его словам присоединились и односельчане. Не скрою, так много хороших слов об одном человеке за короткий разговор не слышала давно.
А для редакции районной газеты такие отзывы о почтальоне — только плюс. Это значит, что наша газета будет вовремя доставлена читателям.
Татьяна БРИЧИКОВА
 
 
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