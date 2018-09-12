В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самый спортивный почтальон Дрибинщины В нынешнее время, несмотря на то, что работу почты частично выполняет Интернет и телефонная связь, люди продолжают выписывать газеты, журналы, обмениваться...

Антонина Ивановна Кузьмицкая — почтальон Михеевского отделения почтовой связи — успевает совмещать две работы — основная — руководитель физического воспитания в Михеевском детском саду.«К работе почтальона прикипела сразу, — говорит Антонина. — К сожалению, не каждый может похвастаться, что любит свою работу, а вот я могу».От себя добавлю, что и работа любит жизнерадостную Антонину — все у нее спорится и получается, а как иначе, если Антонина Ивановна — первый спортсмен в районе: ни одно соревнование, какой вид спорта ни возьми, без ее участия не обходится. Успевает за обе организации в спортивных соревнованиях участвовать. И наград за это — бесчисленное множество. До сих пор учеба в Могилевском училище олимпийского резерва дает свои плоды. Работа почтальона для нее как дополнительная физтренировка. Из всех видов спорта, какими занимается наша героиня, лыжный — в приоритете. Зимой почту в соседнюю деревню Новое Прибужье доставляла на лыжах. «И быстрее, и для тренировки не лишним будет», — говорит Антонина.По словам самой Антонины, семья поддерживает ее новое занятие.А ведь у них с мужем трое деток — семья многодетная, сынишка Юра — школьник, летом уже помогал почту разносить. Для мамы это действенная помощь, да и лишний час тесного общения с ребенком.На обход агрогородка и близлежащей деревни уходит несколько часов. Почту Антонина Ивановна доставляет в 154 домовладения, она четко знает в какой дом, какая газета или журнал идет.Несмотря на то, что в должности Антонина чуть меньше года, многие уже о ней говорят как о профессионале. К примеру, Петр Трофимович, постоянный подписчик «районки» (на фото), не раз при встрече с сотрудниками редакции очень хорошо отзывался о новом работнике почты: ответственная, энергичная, приветливая. А к его словам присоединились и односельчане. Не скрою, так много хороших слов об одном человеке за короткий разговор не слышала давно.А для редакции районной газеты такие отзывы о почтальоне — только плюс. Это значит, что наша газета будет вовремя доставлена читателям.Татьяна БРИЧИКОВА