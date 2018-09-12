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"Запомним именно такой!" Какой пилоты белорусской кругосветки увидели Гренландию
13.09.2018 18:00 — Новости Общества | Tut.by
Пилоты белорусской кругосветки побывали в Гренландии. Вдоволь полетать над ней из-за плотного графика и плохой погоды не удалось, но впечатляющие детали белорусы Александр Центер и Андрей Борисевич все равно смогли уловить и поделились ими с читателями TUT.BY.
В аэропорт Нарсарсуак пилоты
«Этот путь более безопасный, он рекомендован для всех однодвигательных воздушных судов без HF-связи. Но тут сложилось несколько нюансов. Во-первых, в Икалуите была очень плохая погода и прогноз неутешительный, был риск застрять там на пару дней. Во-вторых, у нас есть дополнительный бак и с точки зрения топлива мы легко могли дойти до Нарсарсуака и сэкономить себе миль 600 пути, — написал
Воздушным пространством над Атлантикой от Канады до самой Исландии управляет канадский диспетчерский центр Gander Control, в начале пути над океаном оттуда связались с пилотами и попросили выходить на связь каждый час, уточнили маршрут.
Нарсарсуак — аэродром среди фьордов и льдин, рассказывают пилоты. Сейчас в поселке рядом с аэродромом живет 130 человек, из них 30 — дети.
«У них даже есть школа и игровая площадка. Городок не имеет никакой связи по земле, при этом машин с добрых два десятка. Это служебные машины аэропорта, машина полиции и, видимо, частные авто. Дорог нет никуда, ездить можно в пределах 10 километров, от одного края поселка до другого, — рассказывает Андрей Борисевич. — Это типичная история для Гренландии, даже столица Нуук не связана с остальными городами дорогой, там все то же самое».
В Нарсарсуаке есть музей, который посвящен истории места и американской базе для переброски самолетов из США в Британию во время Второй мировой. Именно с аэродрома и началось это гренландское поселение.
«Первые рабочие-строители были заброшены сюда по морю на шести кораблях (со всем оборудованием для строительства). Масштабы мысли и реализация поражают даже сегодня. За время войны более 9 тысяч самолетов прошли по пути Гус Бэй — Нарсарсуак — Рейкьявик — Британия. Мы летим ровно тем же маршрутом и даемся диву, как они летали без радио, без метео, без навигационных систем, GPS и всего, что у нас есть сейчас. Именно тут начинаешь понимать, какой вообще подвиг совершали наши предки в те не очень уж и далекие времена. Ну, а когда мы узнали историю про викингов, тут уж и атлантические пилоты времен Второй мировой померкли…» — рассуждает пилот.
Андрей Борисевич описывает поселок:
«Сегодня видно, что местечко это знавало лучшие времена. В период работы американской базы тут жило до 4 тысяч человек. Сегодня это с десяток бараков, один (очень хороший!) отель с рестораном, кафетерием и баром. Три-четыре барака для местных жителей, буквально четыре частных дома и дорога к причалу. К нему подходят корабли, чтобы доставить продукты и пополнить хранилища с топливом — они тут прямо в гору встроены и служат для заправки самолетов. Вокруг Нарсарсуака еще несколько поселений, все очень маленькие, но кое-где видны и фермы, и запаханные поля и даже пасутся коровы и лошади».
Жители Нарсарсуака работают в аэропорту или в отеле.
Местный аэропорт при всем этом — один из крупнейших авиационных хабов Гренландии. Он принимает до 15−20 самолетов в сутки, а может принять и до сорока.
«Вообще нельзя не отметить, что страна с численностью 55 тысяч человек (официально Гренландия является автономной единицей Дании. — Прим. TUT.BY) имеет такую мощную авиацию, с которой невозможно сравнить просто ничего. Аналогов мне в голову просто не пришло», — удивляется Андрей Борисевич.
В Гренландию белорусские пилоты прилетели вечером, пробыли там ночь, на следующий день погода до 11 утра не позволяла вылететь из Нарсарсуака.
«Мы взлетели, и было несколько мелких приключений, — рассказывает пилот. — Нам пришлось выходить по фьорду. Мы не могли пролететь напрямую над Гренландией, потому что вверху была облачность. Могли быстро обледенеть, что, собственно, с нами и случилось. Первые 50 миль шли на высоте 1000 футов, крались по фьордам между гор, чтобы выйти на открытую воду. Когда дошли до безопасной территории, повернули напрямую и «поползли» вверх до 3,5 тысячи. Мы не успели «доползти» и покрылись льдом буквально за пять минут. Поэтому на 4,5 тысячах вышли на солнце и начали потихоньку «таять».
Дальше Cessna 182 T летела над Гренландией, поднимаясь и опускаясь в зависимости от облаков.
«В итоге залезли мы на 10 тысяч футов, поменяли наш визуальный план на инструментальный прямо в воздухе и на этих 10 тысячах шли аж половину пути… Потом облачность поднялась так сильно, что нам пришлось спускаться вниз, и я запросил 6 тысяч футов у канадцев. Потом уже до самой Исландии мы шли на шести тысячах футов.
Посмеиваясь, пилот называет дальнейший путь на шести тысячах футов «ничем не примечательным».
«Мы болтали много, читали книжки. У Саши своя, у меня своя. Я читал Пелевина, «S.N.U.F.F.», очень интересная книга. Две трети прочитал, завтра надеюсь добить».
Даже улетев из Гренландии, Андрей Борисевич не перестает восхищаться видами этого края с высоты.
«Конечно, этот цвет воды сводит с ума. Что мне там нравится — это сочетание серых скал, камней и лазурная-лазурная вода, в которой плавают айсберги. Я всю Гренландию запомню именно такой».
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Пилоты белорусской кругосветки посмотрели на Гренландию. Вдоволь полетать над ней из-за плотного графика и плохой погоды не удалось, но впечатляющие детали...
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