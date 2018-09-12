"Запомним именно такой!" Какой пилоты белорусской кругосветки увидели Гренландию

Пилоты белорусской кругосветки побывали в Гренландии. Вдоволь полетать над ней из-за плотного графика и плохой погоды не удалось, но впечатляющие детали белорусы Александр Центер и Андрей Борисевич все равно смогли уловить и поделились ими с читателями TUT.BY.

В аэропорт Нарсарсуак пилоты добрались из Канады — больше четырех часов пролетев над Атлантическим океаном. По первоначальному плану белорусы должны были лететь от Икалуита (север Канады) до Сондрестрема (Гренландия).

«Этот путь более безопасный, он рекомендован для всех однодвигательных воздушных судов без HF-связи. Но тут сложилось несколько нюансов. Во-первых, в Икалуите была очень плохая погода и прогноз неутешительный, был риск застрять там на пару дней. Во-вторых, у нас есть дополнительный бак и с точки зрения топлива мы легко могли дойти до Нарсарсуака и сэкономить себе миль 600 пути, — написал в дневнике кругосветки пилот Андрей Борисевич. — С третьей стороны, задул попутный ветер и было бы грешно не воспользоваться. Ну и до Нарсурсуака не планировалось никаких плохих погодных условий. Поэтому решено — летим напрямую кратчайшим путем в Нарсарсуак».













Воздушным пространством над Атлантикой от Канады до самой Исландии управляет канадский диспетчерский центр Gander Control, в начале пути над океаном оттуда связались с пилотами и попросили выходить на связь каждый час, уточнили маршрут.





Нарсарсуак — аэродром среди фьордов и льдин, рассказывают пилоты. Сейчас в поселке рядом с аэродромом живет 130 человек, из них 30 — дети.

Белорусские пилоты с 18 августа летят на малом самолете вокруг земли. Материалы об этом можно почитать на странице спецпроекта TUT.BY «Кругосветка» . О своих приключениях пилоты рассказывают на страницах в Facebook , Instagram . За полетом можно следить в режиме реального времени на сайте кругосветки letim.by .

«У них даже есть школа и игровая площадка. Городок не имеет никакой связи по земле, при этом машин с добрых два десятка. Это служебные машины аэропорта, машина полиции и, видимо, частные авто. Дорог нет никуда, ездить можно в пределах 10 километров, от одного края поселка до другого, — рассказывает Андрей Борисевич. — Это типичная история для Гренландии, даже столица Нуук не связана с остальными городами дорогой, там все то же самое».





В Нарсарсуаке есть музей, который посвящен истории места и американской базе для переброски самолетов из США в Британию во время Второй мировой. Именно с аэродрома и началось это гренландское поселение.





«Первые рабочие-строители были заброшены сюда по морю на шести кораблях (со всем оборудованием для строительства). Масштабы мысли и реализация поражают даже сегодня. За время войны более 9 тысяч самолетов прошли по пути Гус Бэй — Нарсарсуак — Рейкьявик — Британия. Мы летим ровно тем же маршрутом и даемся диву, как они летали без радио, без метео, без навигационных систем, GPS и всего, что у нас есть сейчас. Именно тут начинаешь понимать, какой вообще подвиг совершали наши предки в те не очень уж и далекие времена. Ну, а когда мы узнали историю про викингов, тут уж и атлантические пилоты времен Второй мировой померкли…» — рассуждает пилот.









Андрей Борисевич описывает поселок:

«Сегодня видно, что местечко это знавало лучшие времена. В период работы американской базы тут жило до 4 тысяч человек. Сегодня это с десяток бараков, один (очень хороший!) отель с рестораном, кафетерием и баром. Три-четыре барака для местных жителей, буквально четыре частных дома и дорога к причалу. К нему подходят корабли, чтобы доставить продукты и пополнить хранилища с топливом — они тут прямо в гору встроены и служат для заправки самолетов. Вокруг Нарсарсуака еще несколько поселений, все очень маленькие, но кое-где видны и фермы, и запаханные поля и даже пасутся коровы и лошади».

















Жители Нарсарсуака работают в аэропорту или в отеле.

Местный аэропорт при всем этом — один из крупнейших авиационных хабов Гренландии. Он принимает до 15−20 самолетов в сутки, а может принять и до сорока.









«Вообще нельзя не отметить, что страна с численностью 55 тысяч человек (официально Гренландия является автономной единицей Дании. — Прим. TUT.BY) имеет такую мощную авиацию, с которой невозможно сравнить просто ничего. Аналогов мне в голову просто не пришло», — удивляется Андрей Борисевич.





В Гренландию белорусские пилоты прилетели вечером, пробыли там ночь, на следующий день погода до 11 утра не позволяла вылететь из Нарсарсуака.

«Мы взлетели, и было несколько мелких приключений, — рассказывает пилот. — Нам пришлось выходить по фьорду. Мы не могли пролететь напрямую над Гренландией, потому что вверху была облачность. Могли быстро обледенеть, что, собственно, с нами и случилось. Первые 50 миль шли на высоте 1000 футов, крались по фьордам между гор, чтобы выйти на открытую воду. Когда дошли до безопасной территории, повернули напрямую и «поползли» вверх до 3,5 тысячи. Мы не успели «доползти» и покрылись льдом буквально за пять минут. Поэтому на 4,5 тысячах вышли на солнце и начали потихоньку «таять».





Дальше Cessna 182 T летела над Гренландией, поднимаясь и опускаясь в зависимости от облаков.





«В итоге залезли мы на 10 тысяч футов, поменяли наш визуальный план на инструментальный прямо в воздухе и на этих 10 тысячах шли аж половину пути… Потом облачность поднялась так сильно, что нам пришлось спускаться вниз, и я запросил 6 тысяч футов у канадцев. Потом уже до самой Исландии мы шли на шести тысячах футов.

Посмеиваясь, пилот называет дальнейший путь на шести тысячах футов «ничем не примечательным».





«Мы болтали много, читали книжки. У Саши своя, у меня своя. Я читал Пелевина, «S.N.U.F.F.», очень интересная книга. Две трети прочитал, завтра надеюсь добить».

Даже улетев из Гренландии, Андрей Борисевич не перестает восхищаться видами этого края с высоты.

«Конечно, этот цвет воды сводит с ума. Что мне там нравится — это сочетание серых скал, камней и лазурная-лазурная вода, в которой плавают айсберги. Я всю Гренландию запомню именно такой».





Маршрут белорусских пилотов. Глобус можно прокрутить и рассмотреть его со всех сторон. Нажав на красные точки, можно увидеть всплывающие ссылки — на опубликованные материалы TUT.BY об этой точке пути вокруг света.