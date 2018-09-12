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Социальные права семей, воспитывающих ребенка-инвалида

13.09.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Семьи, воспитывающие детей-инвалидов имеют право:

  • на пособие по уходу за ребенком – инвалидом в возрасте до 18 лет независимо от степени утраты здоровья, установленной ребенку (имеют право неработающие, либо работающие на условиях неполного рабочего времени, получающие пенсии мать, отец, опекун, а также мать или отец, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком – инвалидом или другими детьми до достижения или возраста 3 лет);
  • на пособие старше 3 лет из отдельных категорий семей. Право на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей имеют мать (мачеха) или отец (отчим) в полной семье, родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель) при воспитании ими ребенка (детей) старше 3 лет, если в семье:

Социальные права семей, воспитывающих ребенка-инвалида

1.1. воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет;

1.2. воспитывается ребенок в возрасте до 18 лет, инфицированный вирусом иммунодефицита человека;

1.3. отец (отчим) или усыновитель (удочеритель) проходят срочную военную службу, альтернативную службу;

1.4. оба родителя (мать (мачеха), отец (отчим)) в полной семье либо родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель) являются инвалидами I или II группы, а также если один из родителей (мать (мачеха) или отец (отчим)) в полной семье является инвалидом I группы, а второй осуществляет уход за ним и получает пособие, предусмотренное законодательством. Пособие назначается со дня возникновения права при обращении до истечения 6 месяцев со дня его возникновения. В случае пропуска 6 месячного срока, пособие назначается с даты подачи заявления;

  • на обращение за возможным оказанием малообеспеченным гражданам государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного или единовременного социальных пособий;
  • на оказание материальной помощи из средств Фонда социальной защиты населения и всевозможную гуманитарную, психологическую, юридическую помощь, услуги няни.
  • на досрочную пенсию родителям детей-инвалидов в соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении». Матери, воспитывавшие детей-инвалидов (инвалидов с детства) не менее 8 лет в период до их совершеннолетия, имеют право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет и при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 5 лет страхового стажа. Отцы, воспитывавшие детей-инвалидов (инвалидов с детства) не менее 8 лет в период до их совершеннолетия, имеют право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет и при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 5 лет страхового стажа, если мать ребенка-инвалида (инвалида с детства) не использовала приобретенного ею права на пенсию по возрасту и отказалась от этого права в пользу отца или не использовала права на пенсию по возрасту в связи с ее смертью.

 

 
 
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