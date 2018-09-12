Социальные права семей, воспитывающих ребенка-инвалида

на досрочную пенсию родителям детей-инвалидов в соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении». Матери, воспитывавшие детей-инвалидов (инвалидов с детства) не менее 8 лет в период до их совершеннолетия, имеют право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет и при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 5 лет страхового стажа. Отцы, воспитывавшие детей-инвалидов (инвалидов с детства) не

менее 8 лет в период до их совершеннолетия, имеют право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет и при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 5 лет страхового стажа, если мать ребенка-инвалида (инвалида с детства) не использовала приобретенного ею права на пенсию по возрасту и отказалась от этого права в пользу отца или не использовала права на пенсию по возрасту в связи с ее смертью.