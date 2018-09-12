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"Толкнул рядового в яму, бросал в него лопатами". Допросили обвиняемого по делу Коржича
13.09.2018 18:07 — Новости Общества | Tut.by
Суд по громкому делу
Антону 22 года, 9 классов образования. Вместе с женой они воспитывают 5-летнего сына.
В армию его призвали в мае 2016-го. В апреле 2017-го стал сержантом и получил должность заместителя командира взвода.
Антон Вяжевич говорит громко и уверено. В руках держит листы, где перечислены эпизоды, в которых его обвиняют. Начинает с продуктовой платы за посещение магазинов. Много раз он повторяет: от рядовых ничего не требовал. Взяткой это не считает.
— Это звучало так: купи пакетик кофе, но процентов 70 шло командиру роты, — поясняет свою позицию Антон Вяжевич.
Однако прокурор зачитывает немалый список случаев, когда солдаты возвращались из магазина с «презентами» для сержанта. В этом перечне — вафли, пирожные, кола, сигареты, кофе. Обвиняемый признает не все эпизоды.
— С рядовым К. у нас не было отношений! — он эмоционально реагирует на очередной случай. — Я знал, что у него отец полковник, и не трогал. Скорее всего он лжет! — уверяет Вяжевич, что ничего у К. не брал, а позже дополняет: только взял в долг 15 рублей.
Обобщая эти эпизоды, Вяжевич еще раз повторит: он не требовал, просил.
— Если они говорили: «Мало денег», я говорил: «Не судьба», — резюмировал Вяжевич. В таких случаях, вспоминает, он сам брал в долг деньги и покупал продукты для командира роты. На вопрос, знали ли солдаты, что продукты идут офицеру, обвиняемый ответил:
— Когда никто не хотел идти в чипок, я говорил, что нужно купить для Суковенко, а то у меня нет средств.
«Продуктовые истории» случались и по воскресеньям, когда к рядовым приезжали родные и привозили еду. Вяжевич снова говорит, что ничего в этот день у солдат не требовал и не забирал.
— Интересовался, могли ли они поделиться. Цель была — собрать «пайку» для Суковенко на понедельник, — рассказывает Вяжевич. — Он требовал, чтобы каждый понедельник мы приносили ему продукты в канцелярию.
«Пайка», отмечает, собиралась немаленькая.
Напомним, Вяжевич проходит потерпевшим по делам
Также Антон Вяжевич не отрицает, что взял от двух рядовых деньги за пользование мобильным. Свой поступок он объясняет тем, что ему требовалось купить берцы, которые в положенный срок не выдал прапорщик Вибрал.
— У меня было 15 рублей, а берцы стоили 50, — рассказывает он. — Поэтому мне пришлось взять деньги за пользование мобильными.
За это сержант «не замечал» у солдат сотовые.
После отбоя, вспоминает, был случай, когда он заставил рядовых отжиматься.
— Это для воспитания личного состава, — объясняет он свой поступок. — Они шумели, на мои замечания не обращали внимание. Я поднял, сказал принять упор лежа. Они раз десять отжались — и тишина.
Вяжевич рассказывает, что мог ударить солдата, например, по шее или по ноге, заставить отжиматься и приседать. Однако с количеством раз, которые озвучивали рядовые, часто не согласен.
— Максимум 10 раз, — уточняет он момент с приседаниями и отжиманиями и поясняет, что поступал так лишь, если на то была причина.
Например, если человек отказывался учить технику безопасности в танке или не слушался. Так, один из рядовых «мог делать, что хотел», говорил: «У меня папа полковник, все порешает». За это, собственно, и приседал.
— У меня не было цели унизить, — отвечает Вяжевич. — Вину свою признаю, но делал это не без причины. Согласен, что мои действия были незаконны, в своих действиях раскаиваюсь.
Далее прокурор озвучивает наказания, которые в своей практике использовал Вяжевич. Например, одного рядового он несколько раз заставил расстилать свою кровать. Другому за грязные берцы выдавил на руки обувной крем и заставил чистить. Третьего пристегнул наручниками. Была и ситуация с Коржичем. По версии обвинения, сержант столкнул рядового в яму и бросил в него пять лопат. Однако Антон описывает эту ситуацию по-другому:
— Я его не толкал, в яму он сам спрыгнул. Лопаты я бросал где-то в метре, полутора от него. Цели унизить и причинить боль у меня не было.
— Можете сказать, что ваши действия повлекли тяжкие последствия — самоубийство Коржича? — обратился к Вяжевичу прокурор.
— Я не согласен, что наши действия могли привести к тому, что человек повесился, — ответил обвиняемый. — Мы не создавали условий, в которых было тяжело служить.
Напомним, в доведении до самоубийства рядового Александра Коржича обвиняют троих сержантов: Евгения Барановского, Егора Скуратовича, Антона Вяжевича. Им вменяют ч. 3 ст. 455 УК (Злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия), ч. 1, 2 ст. 430 (Получение взятки), Барановскому еще и ч. 1 ст. 205 (Кража). Максимальный срок — 12 лет лишения свободы.
Процесс по делу о гибели солдата Коржича ведет судья Олег Лапеко, гособвинитель — Юрий Шерснев.
Тело Александра Коржича с майкой на голове и с ботинками, связанными шнурками,
Мать солдата продолжает настаивать на версии убийства сына, утверждая: у сына не было суицидальных мыслей, он хотел вернуться на «гражданку» и строил планы на будущее. Психиатры во время процесса рассказали, что беседовали с Коржичем и
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В суде допросили третьего обвиняемого в деле о гибели в Печах Александра Кожича.
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