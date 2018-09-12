Представители Института им. Гёте посетили Борисов

Целью программы является создание глобальной партнерской сети из 2000 школ по всему миру. На данный момент в Беларуси только 6 учреждений образования присоединились к проекту.

С целью подписания соглашения о сотрудничестве борисовское учреждение образования посетили директор Института им. Гёте в Минске Якоб Рачек, руководитель проекта Таня Бальдрайх и ассистент Марина Митькина. Директор школы Е.М. Горецкая провела экскурсию по учреждению образования, а учителя немецкого языка презентовали свою деятельность. В свою очередь, Якоб Рачек выразил удивление тем, что школьники имеют возможность не только получать образование, но и развивать свои творческие способности.

К слову, учащиеся и педагоги СШ № 2 уже на протяжении многих лет принимают активное участие в мероприятиях, которые организует Институт им. Гёте в Минске. Данное соглашение позволит укрепить дружбу и наладить более тесное взаимодействие в сфере культуры и др. проектов.

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Екатерина ВОРОБЬЕВА, фото Ольги КАЛЕНИК