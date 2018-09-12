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Сборная команда МВД Республики Беларусь одержала победу

13.09.2018 — Новости Общества | Единство  
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В соревнованиях, программа которых включала личное и командное первенство в стрельбе из пистолета, приняли участие 17 команд из семи стран.

По итогам состязаний сборная команда МВД Беларуси одержала победу в командном зачете среди мужчин, участники-женщины нашей команды стали «серебряными» призерами турнира.

Первые места в личном зачете заняли майор милиции Александр Бобров (СПБТ «Алмаз») и старший лейтенант милиции Анна Гайдукевич (БФСО «Динамо»), третье место – прапорщик милиции Евгений Заяц (в/ч 3032).

– Белорусские милиционеры впервые принимали участие в подобном международном турнире, поэтому особенно приятно отметить более чем достойный результат выступления нашей сборной, – рассказал заместитель начальника главного управления кадров МВД – начальник управления профессиональной подготовки полковник милиции Александр Долидович. – Убежден, что навыки и опыт, полученные в период проведения соревнований, помогут участникам во время выступления на II Чемпионате мира среди полицейских по стрельбе из табельного оружия, который пройдет под эгидой Международного спортивного союза полицейских в г. Гуанчжоу (Китайская Народная Республика) в ноябре текущего года.

http://mvd.gov.by/

 
 
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11 сентября в г. Мишкольц (Венгерская Республика) завершился II Международный турнир по стрельбе из служебного оружия среди полицейских.
 
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