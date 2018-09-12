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В Витебске гражданина Турции приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство беженки из Бангладеш
13.09.2018 18:44 — Новости Общества | Tut.by
Коллегия Витебского областного суда 13 сентября вынесла приговор 34-летнему гражданину Турции, который признан виновным Витебске задержан гражданин Турции по подозрению в убийстве женщины из Бангладеш">в убийстве жительницы Бангладеш, совершенном с особой жестокостью, сопряженном с разбоем. Мужчина получил 17 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества,
Убийство произошло 6 февраля этого года в пункте временного поселения беженцев в Витебске.
Следствие установило, что гражданин Турции Г. нанес 29-летней жительнице Бангладеш не менее 15 травмирующих ударов. Затем закрыл ей руками и шарфом рот и нос. Женщина умерла от удушья.
После этого обвиняемый проник в комнату погибшей и забрал ее имущество и деньги — не менее 467 рублей.
Труп жертвы мужчина спрятал в канализационной трубе в овраге. Там его и нашла милиция.
Суд признал мужчину виновным в в убийстве, совершенном с особой жестокостью, сопряженном с разбоем.
Сам обвиняемый виновным себя не признал. Приговор в законную силу не вступил.
Как
Погибшая женщина и гражданин Турции были соседями в пункте временного поселения беженцев. Гражданка Бангладеш приехала в Беларусь из-за неблагоприятной ситуации на родине — такую инфорацию на суде предоставил знакомый ее брата.
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Погибшая женщина и гражданин Турции были соседями в пункте временного поселения беженцев. Гражданка Бангладеш приехала в Беларусь из-за неблагоприятной ситуации...
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