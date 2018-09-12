В Витебске гражданина Турции приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство беженки из Бангладеш

Коллегия Витебского областного суда 13 сентября вынесла приговор 34-летнему гражданину Турции, который признан виновным Витебске задержан гражданин Турции по подозрению в убийстве женщины из Бангладеш">в убийстве жительницы Бангладеш, совершенном с особой жестокостью, сопряженном с разбоем. Мужчина получил 17 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества, сообщает Верховный суд.





Убийство произошло 6 февраля этого года в пункте временного поселения беженцев в Витебске.

Следствие установило, что гражданин Турции Г. нанес 29-летней жительнице Бангладеш не менее 15 травмирующих ударов. Затем закрыл ей руками и шарфом рот и нос. Женщина умерла от удушья.

После этого обвиняемый проник в комнату погибшей и забрал ее имущество и деньги — не менее 467 рублей.

Труп жертвы мужчина спрятал в канализационной трубе в овраге. Там его и нашла милиция.

Суд признал мужчину виновным в в убийстве, совершенном с особой жестокостью, сопряженном с разбоем.

Сам обвиняемый виновным себя не признал. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщает портал vitebsk.biz, обвиняемый — отец троих малолетних детей. Мужчина имеет 2 класса образования, на родине работал пастухом. На суде он рассказал, что продал скот и приехал в Беларусь, чтобы транзитом отправиться в Европу.

Погибшая женщина и гражданин Турции были соседями в пункте временного поселения беженцев. Гражданка Бангладеш приехала в Беларусь из-за неблагоприятной ситуации на родине — такую инфорацию на суде предоставил знакомый ее брата.