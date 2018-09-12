На территории района проводится профилактическое мероприятие «Бесправному не место за рулем!»

В целях усиления дисциплины участников дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий, выявления водителей, управляющих транспортными средствами не имея права на управление ими, нетрезвых водителей, обеспечения охраны правопорядка и безопасности дорожного движения на территории района по 16 сентября проводится профилактическое мероприятие «Бесправному не место за рулем!»

Только наличие водительского удостоверения (документ, подтверждающий право управления механическим транспортным средством или самоходной машиной соответствующей категории) дает водителю право управления транспортным средством по дорогам Республики Беларусь. Получить водительское удостоверение можно после прохождения курса теоретического и практического обучения навыкам вождения и успешной сдачи квалификационного экзамена в Госавтоинспекции.

Как показывает статистика, дорожно-транспортных происшествий, в подавляющем большинстве случаев именно молодые люди садятся за руль транспортного средства, не имея права управления, переоценивая свои теоретические знания Правил дорожного движения и не обладая практическими навыками вождения.

Следует знать, что в соответствии с ч.1 ст. 18.19 КоАП Республики Беларусь граждане, управляющие транспортным средством, не имея права управления, а также передавшие управление транспортным средством лицу, не имеющему права управления, будут привлечены к административной ответственности в виде наложения штрафа от 5 до 20 базовых величин. Повторное управление транспортным средством без водительского удостоверения влечет наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин или административный арест до 15 суток.