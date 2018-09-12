В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Любанской школе искусств дошколят учат ткачеству, бочарничеству и гончарному делу Занятия проводят учителя в народных костюмах, что придает учебному процессу самобытный колорит. Маленьких ремесленников обучают в специальных мастерских, где с...

Вместо привычного дресс-кода - учителя в национальных костюмах. Ткацкие станки, мольберты и краски заменили привычные учебники и тетради. Именно так выглядят занятия в Любанской школе ремесел. В этом году в ее стенах начали первую творческую четверть более ста учеников местных школ и гимназии.