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Четвертый день Международного космического конгресса в белорусской столице
13.09.2018 21:02 — Новости Общества | БT
Покорители звезд обсуждают новейшие разработки и технологии. Ведь очередные полеты на Луну и покорение Марса - лишь отчасти фантастика. Внеземные планы и у нашего соотечественника Олега Новицкого. Летчик-космонавт готовится в 2020 году снова отправиться к звездам. Об этом и роли конгресса он рассказал в интервью нашему телеканалу.
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Вот уже четвертый день спутник под названием Международный космический конгресс вращается вокруг белорусской столицы. Сегодня у космонавтов и ученых самый...
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