В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Четвертый день Международного космического конгресса в белорусской столице Вот уже четвертый день спутник под названием Международный космический конгресс вращается вокруг белорусской столицы. Сегодня у космонавтов и ученых самый...

Покорители звезд обсуждают новейшие разработки и технологии. Ведь очередные полеты на Луну и покорение Марса - лишь отчасти фантастика. Внеземные планы и у нашего соотечественника Олега Новицкого. Летчик-космонавт готовится в 2020 году снова отправиться к звездам. Об этом и роли конгресса он рассказал в интервью нашему телеканалу.