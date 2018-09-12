|
Главным победителям 85-го тура игры "Удача в придачу!" вручили заветные призы
13.09.2018 21:30 — Новости Общества | БT
Благодаря сети "Евроопт" население столицы прирастает. Собственными метрами в Минске в этот раз обзавелись победители 85-тура игры "Удача в придачу! " - многодетная семья из деревни Городец Шкловского района.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждую неделю в игре "Удача в придачу!" "Евроопт" разыгрывает квартиру в Минске, сразу пять автомобилей и более 20 тысяч денежных призов! Сегодня главным победителям...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)