В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Вооруженных силах Беларуси завершилось командно-штабное учение За активной фазой наблюдали военные атташе 15 государств, которые высоко оценили действия наших войск. Военнослужащие быстро ориентировались в динамичной...

Для выполнения боевых задач были задействованы 6 полигонов, а также районы Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. В период с 13 по 18 сентября колонны техники и подразделения будут возвращаться в места постоянной дислокации. Военное ведомство просит водителей учитывать эту информацию и повысить внимание к дорожной обстановке.