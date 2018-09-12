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Сегодня подвели итоги конкурса на лучшее освещение деятельности лесной отрасли в СМИ
13.09.2018 21:18 — Новости Общества | БT
Также сегодня чествовали и лучших работников лесной отрасли. Почетные грамоты, цветы и памятные сувениры министр вручил более чем трем десяткам лесоводам.
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