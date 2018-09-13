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В Гродно директор турфирмы присвоила и растратила деньги клиентов. Вы не "попали"?

13.09.2018 22:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Директор одной из гродненских туристических фирм присвоила деньги клиентов. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает СК. Сейчас следователи устанавливают всех потерпевших от действий Татьяны Поушок.


31-летняя директор турфирмы с июня по июль 2018 года заключила договоры с пятью гродненцами. Однако клиенты так и не смогли поехать на отдых. Получив от людей деньги, женщина присвоила их и растратила. Следователи проверяют версию о том, что директор могла проиграть чужие средства на ставках в букмекерских конторах — всего более 25,5 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Следователи совместно с сотрудниками милиции продолжают устанавливать и других потерпевших. Если вы таковыми являетесь или можете помочь расследованию, то позвоните по телефонам: (8−015) 72−41−08, 72−40−40 или 102.

 
 
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31-летняя директор турфирмы с июня по июль 2018 года заключила договоры с пятью гродненцами. Однако клиенты так и не смогли поехать на отдых. Получив от людей деньги,...
 
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