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В Гродно директор турфирмы присвоила и растратила деньги клиентов. Вы не "попали"?
13.09.2018 22:40 — Новости Общества | Tut.by
Директор одной из гродненских туристических фирм присвоила деньги клиентов. В отношении женщины возбуждено уголовное дело,
31-летняя директор турфирмы с июня по июль 2018 года заключила договоры с пятью гродненцами. Однако клиенты так и не смогли поехать на отдых. Получив от людей деньги, женщина присвоила их и растратила. Следователи проверяют версию о том, что директор могла проиграть чужие средства на ставках в букмекерских конторах — всего более 25,5 тыс. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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31-летняя директор турфирмы с июня по июль 2018 года заключила договоры с пятью гродненцами. Однако клиенты так и не смогли поехать на отдых. Получив от людей деньги,...
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