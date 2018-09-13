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Собрали 1385 тонн зерна. Шуневич посетил сельхозпредприятие, где работают бывшие осужденные

13.09.2018 21:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Министр внутренних дел Игорь Шуневич и руководитель Департамента исполнения наказаний Олег Маткин посетили предприятие «Хутор-Агро» в Светлогорском районе. Там к трудотерапии привлечены десятки пациентов ЛТП и еще десять бывших осужденных. Подробности сообщает пресс-служба МВД.


Еще в начале года предприятие было передано в ведение уголовно-исполнительной системы МВД, чтобы там трудоустроить бывших осужденных. По проекту, так проходит их дальнейшая «ресоциализация».

Сейчас к трудотерапии на РСУП «Хутор-Агро» привлечено 60 человек из светлогорского лечебно-трудового профилактория № 1 и десять бывших осужденных. В основном заняты на участках, где не требуется квалифицированная рабочая сила.

Подчеркивается, что сотрудничество предприятия с милицейским ведомством выгодно и в финансовом плане: вся основная сельхозпродукция идет на нужды пенитенциарных заведений.


«Главная задача — приобщение определенной категории людей к общественно полезному труду, создание условий для полноценной жизни. В плане строительства жилья для спецконтингента, рассматриваем различные варианты: возможно, будем реконструировать старые постройки», — отметил Игорь Шуневич.

Что касается производства, то здесь уже работает комбикормовая линия, а в будущем хотят построить убойный и мясоперерабатывающий цеха.


Министр отметил, что предприятие делает все, чтобы оставаться успешным, и уже заготовило 1385 тонн зерна и 575 тонн кормовой кукурузы.


Фото: пресс-служба МВД

Сельхозпредприятие «Хутор-Агро» создано в июле 2016 года путем реорганизации Светлогорского агропромышленного управления ПО «Белоруснефть». Основным видом деятельности является производство молока, мяса крупного рогатого скота, зерна и кормов. В декабре прошлого года, согласно постановлению Совмина, сельхозпредприятие перешло в республиканскую собственность для последующей передачи в подчинение Департаменту исполнения наказаний Министерства внутренних дел.

— Теперь это наше подразделение, я называю его «Первое милицейское подразделение с сельскохозяйственным уклоном». Сегодня здесь трудоустроено порядка 30 человек, находящихся в ЛТП, и освободившихся. Это, безусловно, небольшое количество, но мы будем его увеличивать, — рассказывал Игорь Шуневич в марте, посещая «Хутор-Агро».

 
 
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