Накипело: Ради справедливости мы готовы практически на все. Если это можно сделать не вставая с дивана





Сколько раз в жизни вы слышали, что все вокруг плохо? Трава не зеленая, погода не теплая, бензин дорогой, магазин далеко, а сколько эпитетов собирают вокруг себя начальники – аж страшно становится. А теперь давайте вспомним, сколько подобного скапливается в интернете.

Я очень часто слышу фразу «Как же надоело…» и неважно, что именно: есть каждый день суп, приходить на ненавистную работу, видеть зеленые обои с красными цветочками, которые поклеили к 50-летию КПСС. Складывается вопрос: «Почему вы не измените это?». И тут же ответ: «А я не могу/Это все государство должно делать» или просто молчание.

❞ Складывается вопрос: «Почему вы не измените это?»

Давайте подумаем вместе. Не хочешь суп – сделай салат, не нравится работа – смени ее, надоели обои – переклей. Вроде бы все просто, но какие же проблемы мы умеем раздувать только потому, что все поголовно созерцатели, а не деятели.

Но это еще только малая часть недовольств. Мне кажется, самой-самой большой критике подвергается чужая работа. «Вы делаете плохо». И все. Ни почему плохо, ни как это исправить, просто плохо. Точка. Таких критиков миллионы и половина из них вокруг нас.

Пару дней назад с диванными критиками встретилась наша редакция. Главным аргументом было «вы пишете плохо и неправду». Как мы выяснили, некоторым из наших подписчиков в социальных сетях не понравилось, что, оказывается, в Кореличах есть работа. Собственно, весь сыр-бор из-за этого и начался. Лично мне на ум сразу пришла история подруги HR-менеджера: «Обзвонила сегодня столько соискателей, а они: «Я только на руководящую!» Тоже мне, умывальников начальник и мочалок командир».

✔ HR менеджер – сотрудник отдела персонала, который занимается подбором и развитием работников.

Вот так и получается, что если нет вакансии генерального директора, то и работы нет, а чиновник или журналист, который утверждает, что работа есть, приходите, работайте, нагло врет. Стоит отметить, что редакция предложила убедиться своим оппонентам в наличии вакансий, то есть взять «потенциального директора» за руку и привести в центр занятости, чтоб посмотрел собственными глазами. Казалось бы, чего можно еще желать, но заядлый спорщик просто закрыл дискуссию.

Еще один представитель из категории недовольных задал новый вопрос: «Куда в Кореличах можно сходить, где погулять?» Вариантов на самом деле много: библиотека, спортивные залы школ, которые открыты по вечерам для всех желающих, пешие или велопрогулки, творческие занятия по интересам. Было бы желание. Но, видимо, легче оставить злой комментарий, чем, например, выйти в собственный двор и убрать мусор, расчистить снег.

❞ Один в поле не воин? Воин. Даже если не Чацкий, все равно воин!

Сегодня я продолжаю сталкиваться с этим мебельно-критическим магазином и снова пытаюсь добиться ответа на вопрос: «А почему ВЫ не сделаете лучше?» Мне 21. Я не получила ни одного дельного ответа. Даже когда говоришь человеку: «Давай ты не сам, давай я тебе помогу, давай вместе изменим мир к лучшему!» – в ответ получаешь либо молчание, либо какую-то банальную отговорку, что один человек ничего не изменит, что один в поле не воин. Воин. Даже если не Чацкий, все равно воин. Потому что сегодня ты сделаешь что-то лучше, завтра за тобой потянутся люди, послезавтра города, а потом страны. И в итоге мы можем попытаться сделать этот мир лучше.

Елизавета МУТИЛОВИЧ