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Посвященный городам-побратимам трехметровый глобус установили в центре Гродно

13.09.2018 — Новости Общества | Полымя  
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Посвященный городам-побратимам трехметровый глобус установили в центре Гродно

Посвященный городам-побратимам трехметровый глобус установили в центре Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Новый арт-объект появился на площади Советской ко Дню города — Гродно празднует 890-летний юбилей 15 сентября. На огромном шаре отмечены 16 городов-побратимов. Здесь и соседи — польский Белосток и литовский Друскининкай, и заокеанский Ранчо Кордова из США, и китайский Луннань. А на площади Ленина установлен столб-указатель направлений к городам-побратимам.

«Работа по украшению Гродно к празднику продолжается», — отметили в горисполкоме. Так, обзорный бинокль на смотровой площадке по улице Дарвина позволяет в подробностях рассмотреть архитектурные жемчужины исторического центра. У областного драмтеатра разместилась яркая фотозона. Появится в городе и скульптура туриста, а на Советской площади — арт-объект в виде давнишней печати городского магистрата, в темное время суток он будет подсвечиваться.

Одна из последних новинок в Гродно — необычные урны в виде зонтиков и джентльменов. Последние одеты они во фраки. В одной руке у джентльмена трость, другой он приподнимает шляпу-крышку, как бы салютуя тому, кто воспользовался его услугами. На шляпе на пяти языках — русском, белорусском, польском, английском и китайском — размещено слово «спасибо».

Праздничные мероприятия в Гродно, посвященные юбилею города, начнутся уже 14 сентября. Запланировано, в частности, открытие важных социальных объектов: детского сада, детского дома семейного типа.

15 сентября центр Гродно превратится в праздничную площадку. На улице Советской появится аллея знаменитостей, а аллею кино у молодежного центра дополнят новые плиты, посвященные снятым в Гродно фильмам. Площадь Ленина в этот день примет гастрономический фестиваль, где можно будет продегустировать блюда, приготовленные по фирменным гродненским рецептам. Традиционный фестиваль сыра пройдет на Советской площади, в программе конкурсы и дегустация. Развернется в городе несколько концертных площадок с музыкой и песнями на любой вкус.

Важное место на празднике отведут спорту. Богатырь Александр Кодис намерен установить личный рекорд, протянув в центре города 13-тонный троллейбус. Спортивные школы региона проведут мастер-классы для детей и их родителей, помогут определиться с выбором секции. Гродненцам предложат на велотренажерах совместно накрутить 890 км в честь юбилея города.

Завершится праздник огненным шоу в парке имени Жилибера, а также фейерверком и световым лазерным шоу у дома культуры Текстильщиков.

 
Теги: Гродно
 
 
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Посвященный городам-побратимам трехметровый глобус установили в центре Гродно, передает корреспондент БЕЛТА. Новый арт-объект появился на площади Советской ко...
 
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