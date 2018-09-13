В Могилеве два дня будут искать рабочих на вакансии в строительстве, ЖКХ, торговле

Ярмарка вакансий рабочих профессий пройдет в Могилеве 18 и 19 сентября. В разные дни сотрудников будут искать наниматели из различных сфер, сообщили в Могоблисполкоме.

18 сентября в ярмарке вакансий примут участие организации строительной и жилищно-коммунальной сферы, 19 сентября — торговли и общественного питания. Их представители расскажут о вакансиях и условиях трудоустройства.

На ярмарке вакансий проведут бесплатное тестирование по подбору профессии. А также расскажут все о возможностях переезда и трудоустройства в сельской местности.

Ярмарка вакансий рабочих профессий будет работать с 11.00 до 12.00 по адресу: улица Космонавтов, 17.