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Гайд по транспорту, ликвидаторы на улице и знаменитый "Солберецкий" собор - все за вчера

14.09.2018 07:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Сегодня пятница — ура-а-а-а! Не радует? Вообще ничего не радует? Не зря тогда, конечно, белорусов назвали самым неэмоциональным народом. Взбодритесь, друзья, встряхнитесь — и пусть сегодня будет яркий, наполненный позитивом день!

ВАЖНОЕ

В Беларуси утвердили антиинфляционную программу (пока же годовая инфляция только ускорилась). В документе прописано, сколько белорусы будут возмещать к 2020 году за жилищно-коммунальные услуги, а также за проезд в общественном транспорте. Рассказываем, что запланировано.

Кстати, для общественного транспорта уже появились серьезные изменения — вступают в силу новые Правила автомобильных перевозок пассажиров. Что там важного, кроме того, что водители наконец-то перестанут курить в кабине и выходить на работу в трико и тапках, — поясняем здесь.


Бывшее правительство потихоньку ищет себе новую работу. Василий Матюшевский, покинувший в августе пост первого вице-премьера, возвращается в привычной ему ипостаси банкира. Говорят, может возглавить правление Банка БелВЭБ, да и должность главы Банка развития вакантна.

В стране появился новый главный идеолог — соответствующее управление Администрации президента возглавила Ольга Шпилевская. Кто это — рассказываем здесь, а пока обратите внимание, что ключевые в информационно-идеологической вертикали посты сейчас в Беларуси занимают именно женщины: Наталья Кочанова, Наталья Эйсмонт, Ирина Акулович, теперь вот Шпилевская…

Вокруг отравления Скрипалей происходят забавные события. Двое россиян, которых британская полиция назвала подозреваемыми по делу, дали интервью RT и рассказали, что они делали в британском Солсбери. Но совсем не сходится их версия с данными полиции! Для туристов, которые приехали в Англию на три дня и снимают дешевый отель стоимостью 50 фунтов за номер в сутки, тратить целых два дня на не самый известный туристический объект в окрестностях Лондона и более 150 фунтов на билеты туда, необычно. Однако, как объяснили Петров и Боширов, они просто «очень сильно хотели посмотреть на собор». Да-да, тот самый знаменитый на весь мир «Солберецкий» собор!

Но да ладно, главное — чтобы все были здоровы. Вон Минздрав рассказал, каким гриппом и кто будет болеть в этом сезоне, и как-то сразу стало грустно, что скоро холодная осень, зима, сопли, кашель и вот это вот все.


Фото: instagram.com/my_aussie_gal

ПОПУЛЯРНОЕ

В суде по делу о гибели солдата Александра Коржича продолжают допрашивать обвиняемых. Два дня прокурор задавал вопросы младшему сержанту Егору Скуратовичу. На суде он не раз повторял: заставлять военнослужащих отжиматься, получать от них продукты — в роте давняя практика. В четверг слушали последнего из обвиняемых — Антона Вяжевича. Прокурор озвучил наказания, которые в своей практике использовал Вяжевич. Например, одного рядового он несколько раз заставил расстилать свою кровать. Другому за грязные берцы выдавил на руки обувной крем и заставил чистить. Третьего пристегнул наручниками. Была и ситуация с Коржичем. По версии обвинения, сержант столкнул рядового в яму и бросил в него пять лопат. «Я не согласен, что наши действия могли привести к тому, что человек повесился, — считает обвиняемый. — Мы не создавали условий, в которых было тяжело служить».

Вот у нас история о том, как ветеранов МЧС выселяют из ведомственных квартир. «Нас только в Минске — больше трех десятков семей спасателей-ветеранов, которых сейчас выкидывают на улицу. Потому что изменилось законодательство, и мы, пенсионеры, считаемся не состоящими в трудовых отношениях с МЧС… Рассказывают сейчас, что ликвидаторы — герои. И отправляют с вещами на улицу». Разбирались, как так вышло.

А в суде по делу о поборах на комбинатах школьного питания в Минске вчера выступил бывший зампред Мингорисполкома Андрей Домарацкий. В момент назначения ныне обвиняемого в коррупции Барисевича на должность главы ГУПРа Доморацкий занимал пост зампреда Мингорисполкома, который курирует торговлю. Барисевич в суде утверждает, что все взятки передал ему. Доморацкий предполагает, к нему была неприязнь, вот он, мол, его и оговаривает — и вот в чем причина.

Строители рассказали нам правду о скандально известном витебском фонтане. Ну тот, помните, что «за миллион долларов — а работает через раз»? Оказалось, что и не за миллион, и работает. Строители разобиделись: «По-нашему мнению, [распространенное] видео — целенаправленный „вброс“. То есть из съемки вырвали кусок, чтобы представить фонтан в самом негативном образе».

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

А вот и второй наш прекрасный репортаж из Армении — как и обещали! В апреле там произошла «бархатная революция», которая привела к смене власти. Как новое правительство во главе с Николом Пашиняном собирается изменить страну, какие реформы проводит, какой будет внешняя и внутренняя политика Армении и почему мы назвали их мечтателями — читайте здесь.

Пилоты белорусской кругосветки «привезли вам» Гренландию — смотрите, какая красота! Вдоволь полетать над ней из-за плотного графика и плохой погоды не удалось, но все равно впечатляет.


Видели уже, как выглядит маскот белорусской сборной по футболу и как его зовут? Какой-то рыцарь-птица! Мы познакомились с человеком в этом костюме и узнали у тренера сборной Игоря Криушенко, в какой белорусский автомобиль может трансформироваться Ваяр.

Если вы не понимаете, почему сейчас все вокруг говорят о про Крида, Тимати и Кадырова — то мы сейчас вам быстренько, за 68 секунд, объясним. А то в скандал вокруг выступления Егора Крида в Махачкале уже втянуто такое количество медийных персон (от Тимати до главы Чечни Рамзана Кадырова и бойца ММА Хабиба Нурмагомедова), что мы не можем молчать!

Ну и смотрите, как российская армия проводит рекордные по численности группировки войск учения «Восток-2018». 9 полигонов, 300 тысяч задействованных военнослужащих и 36 тысяч боевых машин. Как проходят самые маневры и что о них думает НАТО — в этом видео.

Все новости четверга, 13 сентября

Кстати. Сегодня же очередная «Экономика на пальцах»! Будем обсуждать тяжелые переговоры с Россией, которые анонсировал Лукашенко после встречи с Путиным в Сочи, госдолг Беларуси и планы по его уменьшению. Подключайтесь в 15.25 — будет интересно.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Доброе утро! Сегодня пятница - ура-а-а-а! Не радует? Вообще ничего не радует? Не зря тогда, конечно, белорусов назвали самым неэмоциональным народом. Взбодритесь,...
 
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