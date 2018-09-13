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Умеренно тепло, дожди. Погода в Витебске на выходные
14.09.2018 08:03 — Новости Общества | Tut.by
С середины недели под влиянием воздушных масс, поступающих с Балтийского моря, в нашем регионе стало прохладнее. Но в выходные будет довольно тепло,
В субботу, 15 сентября, температура воздуха ночью +8…10°С, днем +17…19°С. Дождь, возможна гроза.
В воскресенье, 16 сентября, ночь будет теплее: +12…14°С, но в прогнозе в это время суток — очень сильный дождь. Днем также нужен будет зонтик, воздух прогреется до +17°С.
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С середины недели под влиянием воздушных масс, поступающих с Балтийского моря, в нашем регионе стало прохладнее. Но в выходные будет довольно тепло.
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