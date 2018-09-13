Умеренно тепло, дожди. Погода в Витебске на выходные

С середины недели под влиянием воздушных масс, поступающих с Балтийского моря, в нашем регионе стало прохладнее. Но в выходные будет довольно тепло, прогнозирует pogoda.by.

В субботу, 15 сентября, температура воздуха ночью +8…10°С, днем +17…19°С. Дождь, возможна гроза.

В воскресенье, 16 сентября, ночь будет теплее: +12…14°С, но в прогнозе в это время суток — очень сильный дождь. Днем также нужен будет зонтик, воздух прогреется до +17°С.