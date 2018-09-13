Тело лейтенанта Московского РОВД г. Бреста Валерия К. обнаружили в лесу днем 12 сентября . По предварительной версии, милиционер застрелился из табельного оружия. СК подтвердил факт смерти милиционера и сообщил, что, скорее всего, происшествие не носит криминального характера. Если это самоубийство из табельного оружия, то в чем его причины — выясняла «Наша Нiва».



Фото со страницы Валерия в соцсетях

Валерию недавно исполнился 21 год. В этом году он окончил Могилевский институт МВД. Жил с родителями. Отец — строитель, мать — бухгалтер.

«Никто не понимает, что произошло и почему. На службу он не жаловался. Говорил, что коллектив хороший, на работе все хорошо. Мы учились вместе. Валерий учился нормально. Абсолютно адекватный парень. Никаких психических срывов не было» — рассказал друг Валерия.

По словам парня, он узнал о смерти Валерия от его матери. Женщина сказала, что тоже не знает, что стало причиной.

«Мы не знаем совсем ничего и сами хотели бы узнать», — ответила сестра погибшего.

По неподтвержденной информации, причиной могла стать неразделенная любви. Имеется информация, что тело милиционера нашли неподалеку от дома его знакомой девушки.