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Друзья и семья застрелившегося в Бресте милиционера: "Мы не понимаем, что произошло"
14.09.2018 08:19 — Новости Общества | Tut.by
Тело лейтенанта Московского РОВД г. Бреста Валерия К.
Валерию недавно исполнился 21 год. В этом году он окончил Могилевский институт МВД. Жил с родителями. Отец — строитель, мать — бухгалтер.
«Никто не понимает, что произошло и почему. На службу он не жаловался. Говорил, что коллектив хороший, на работе все хорошо. Мы учились вместе. Валерий учился нормально. Абсолютно адекватный парень. Никаких психических срывов не было» — рассказал друг Валерия.
По словам парня, он узнал о смерти Валерия от его матери. Женщина сказала, что тоже не знает, что стало причиной.
«Мы не знаем совсем ничего и сами хотели бы узнать», — ответила сестра погибшего.
По неподтвержденной информации, причиной могла стать неразделенная любви. Имеется информация, что тело милиционера нашли неподалеку от дома его знакомой девушки.
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Тело лейтенанта Московского РОВД г. Бреста Валерия К. обнаружили в лесу днем 12 сентября. По предварительной версии, милиционер застрелился из табельного оружия.
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