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Новый асфальт — это здорово!

14.09.2018 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Ремонтные работы на участке автодороги Чашники — Добромысли в самом разгаре.

Не успели труженики филиала «ДРСУ №183» завершить ремонтные работы в Иванске, как переключились на другой не менее важный объект. Дорожники взялись за трассу Чашники — Добромысли. Состояние полотна на многих участках давно вызывает нарекания у автолюбителей. В последние годы дорожники ограничивались ямочными ремонтами. Кардинально проблему это не решало. Лишь на время ситуация улучшалась. После зимнего сезона приходилось проделывать ту же операцию заново.
На этот раз труженики ДРСУ №183 занялись более масштабным ремонтом. На одном из наиболее проблемных участков (недалеко от деревни Гоголевка) положили новый асфальт. Качественное покрытие протяженностью более 1,6 километра — хороший подарок всем автомобилистам. Работы выполнялись по технологии, была задействована специальная техника.
По дороге в Краснолуки мы убедились, что участок дороги Чашники — Добромысли преображается на глазах. Понятно, что удовольствие это не из дешёвых. Финансирование ограничено. Но ведь без качественных автотрасс не обойтись. От состояния дорог слишком многое зависит.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 

 
 
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Не успели труженики филиала «ДРСУ №183» завершить ремонтные работы в Иванске, как переключились на другой не менее важный объект. Дорожники
 
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