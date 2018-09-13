Новый асфальт — это здорово!





Не успели труженики филиала «ДРСУ №183» завершить ремонтные работы в Иванске, как переключились на другой не менее важный объект. Дорожники взялись за трассу Чашники — Добромысли. Состояние полотна на многих участках давно вызывает нарекания у автолюбителей. В последние годы дорожники ограничивались ямочными ремонтами. Кардинально проблему это не решало. Лишь на время ситуация улучшалась. После зимнего сезона приходилось проделывать ту же операцию заново.

На этот раз труженики ДРСУ №183 занялись более масштабным ремонтом. На одном из наиболее проблемных участков (недалеко от деревни Гоголевка) положили новый асфальт. Качественное покрытие протяженностью более 1,6 километра — хороший подарок всем автомобилистам. Работы выполнялись по технологии, была задействована специальная техника.

По дороге в Краснолуки мы убедились, что участок дороги Чашники — Добромысли преображается на глазах. Понятно, что удовольствие это не из дешёвых. Финансирование ограничено. Но ведь без качественных автотрасс не обойтись. От состояния дорог слишком многое зависит.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.