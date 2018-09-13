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Три вредные привычки, которые приводят к экологическим катастрофам прямо во дворе

14.09.2018 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Приучить себя к ответственной переработке отходов не так и просто. Да и зачем? Последствия же будут не скоро и, кажется, не здесь. Однако есть «мусорные» привычки, которые могут навредить вашему здоровью куда быстрее, чем кажется. Вместе с «Цель99» в проекте «Вторая жизнь» мы рассказываем о том, какие экологические мини-катастрофы можно по незнанию устроить у себя во дворе.



 

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Движение «Цель 99» инициировано учреждением «Оператор вторичных материальных ресурсов». «Цель 99» — стремление перерабатывать максимум бытовых отходов в Беларуси. Собирайте раздельно отходы! Маленькое усилие каждого из нас — большой эффект для страны.

 
 
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