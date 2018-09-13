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В экскурсию-поход в Сморгонскую часть РОЧС отправились ребята из яслей-сада №14
14.09.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
Для воспитанников старшей группы №14 государственного учреждения образования «Ясли-сад №14 г.Сморгони» был организован экскурсия-поход в Сморгонскую часть РОЧС .
У шлагбаума воспитанников встретила инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Сморгонского РОЧС Надежда Сергеевна Войнилко. Первое, с чем она познакомила дошкольников на территории части – музей под открытым небом – техника пожаротушения, которая использовалась много лет назад.
Первой остановкой экскурсии был гараж спецтехники. Дети с восхищением слушали рассказ сотрудников части о применении огнетушителя, крана, наибольший восторг вызвала возможность примерить амуницию настоящего пожарного, посидеть за рулем машины, подержать фонарь.
Следующим пунктом путешествия стала диспетчерская. Здесь дети воочию увидели, как дежурный принимает вызов в случае чрезвычайной ситуации.
Третья остановка - просмотр мультфильма. После просмотра мультипликационного фильма воспитанники анализировали поведение героев, оценивали характер опасности. Дети учились предвидеть небезопасные для жизни и здоровья ситуации и принимать верные решения. Воспитанники знакомились с вариантами правильного и неправильного поведения при возникновении пожара.
Каждому ребенку была вручена раскраска, информационный буклет и приглашение побывать в гостях еще раз.
Л.И. Булаш, И.Ф. Шиман.
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Для воспитанников старшей группы №14 государственного учреждения образования «Ясли-сад №14 г.Сморгони» был организован экскурсия-поход в Сморгонскую часть РОЧС .
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