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В экскурсию-поход в Сморгонскую часть РОЧС отправились ребята из яслей-сада №14

14.09.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Для воспитанников старшей группы №14 государственного учреждения образования «Ясли-сад №14 г.Сморгони» был организован экскурсия-поход в Сморгонскую часть РОЧС .

В экскурсию-поход в Сморгонскую часть РОЧС отправились ребята из яслей-сада №14

У шлагбаума воспитанников встретила инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Сморгонского РОЧС Надежда Сергеевна Войнилко. Первое, с чем она познакомила дошкольников на территории части – музей под открытым небом – техника пожаротушения, которая использовалась много лет назад.

Первой остановкой экскурсии был гараж спецтехники. Дети с восхищением слушали рассказ сотрудников части о применении огнетушителя, крана, наибольший восторг вызвала возможность примерить амуницию настоящего пожарного, посидеть за рулем машины, подержать фонарь.

Следующим пунктом путешествия стала диспетчерская. Здесь дети воочию увидели, как дежурный принимает вызов в случае чрезвычайной ситуации.

Третья остановка - просмотр мультфильма. После просмотра мультипликационного фильма воспитанники анализировали поведение героев, оценивали характер опасности. Дети учились предвидеть небезопасные для жизни и здоровья ситуации и принимать верные решения. Воспитанники знакомились с вариантами правильного и неправильного поведения при возникновении пожара.

Каждому ребенку была вручена раскраска, информационный буклет и приглашение побывать в гостях еще раз.

Л.И. Булаш, И.Ф. Шиман.

 

 
 
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Для воспитанников старшей группы №14 государственного учреждения образования «Ясли-сад №14 г.Сморгони» был организован экскурсия-поход в Сморгонскую часть РОЧС .
 
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