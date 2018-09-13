Яблочный сезон в ОАО «Лядецкий»

Этот яблочный сезон выдался весьма урожайным. В ОАО «Лядецкий» рассказали, что сейчас на отвозке яблок из сада на склады задействованы три трактора, а в скором времени добавится ещё три – яблок очень много.

Другое дело, что собрать их полностью не предоставляется возможным – преимущественно в саду старые большие яблони. И сорвать наливные яблоки с самой верхушки проблематично. Каждый год на помощь работникам сада приходят учащиеся Столинского лицея.

В этом году в саду ОАО «Лядецкий» трудится 204-ая группа лицея. Всего – 26 ребят, которые в день работают не более трёх с половиной часов. К тому же ребята смогут не только подышать свежим воздухом вдали от города, но и подзаработать.

– Работа совсем не трудная, – рассказывают будущие электрогазосварщики Михаил Андрусевич и Кирилл Дранец. – Главное, чтобы все ребята понимали, что работают в общую копилку. От стараний каждого и зависит наш итоговый заработок. Если подвернётся ещё такая возможность поработать, то обязательно согласимся.



На снимке: группа 204 лицея в саду ОАО «Лядецкий».

Пока мы в сторонке с мастерами обсуждали кое-какие организационные вопросы, ребята в течение 20 минут быстро наполнили пять больших контейнеров и начали ждать очередной транспорт.

– Работа учащихся лицея и колледжа в садах сельхозпредприятий в Больших Орлах и Бережном – это уже для нас традиция, — рассказывает первый секретарь РК ОО «БРСМ» Вадим ЗАРУБА. – Каждый год десятки парней и девушек стараются помочь нашим садоводам. К тому же у них есть стимул – чем лучше сработал, тем больше заработал.



Районный комитет «БРСМ» всегда старается помочь молодым людям трудоустроиться, решает организационные вопросы – будь-то работа на агрокомбинате или в саду. Главное от ребят – это желание работать.

Александр

НИКИФОРЕНКО

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