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В Минске милиционеры удержали в руках девушку, которая прыгала с балкона 8 этажа
14.09.2018 10:23 — Новости Общества | Tut.by
Во Фрунзенском районе столицы двое сотрудников милиции удержали от падения 29-летнюю девушку. Та собиралась выпрыгнуть с балкона из-за неразделенной любви,
Прохожая остановила милиционера Алексея Жигалова на улице и рассказала, что в доме рядом девушка сидит на балконе восьмого этажа и хочет покончить с собой. Тот взял коллегу и пошел к зданию.
Сначала сотрудник вел диалог с девушкой под видом прохожего с улицы, а потом зашел в квартиру. На кухне плакала мать, та рассказала: все из-за неразделенной любви. Сама семья благополучная, девушка является аспиранткой вуза.
«Алексей Жигалов вместе с матерью прошел в комнату, где находился балкон и отчаявшаяся девушка, чтобы продолжить беседу. Дмитрий Кот в это время также находился в квартире, но девушка его не видела», — рассказала официальный представитель Фрунзнеского РУВД Наталья Оскирко.
В какой-то момент девушка оттолкнулась было руками, но Жигалов успел схватить ее за талию. Несмотря на сопротивление и просьбы отпустить двое мужчин смогли вытащить минчанку на землю.
«Облегченно выдохнуть мы смогли лишь тогда, когда передали девушку медикам», — говорит Дмитрий Кот.
Напомним, в июне на весь мир
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Сотрудник удержал девушку за талию, когда та уже оттолкнулась руками перед прыжком.
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