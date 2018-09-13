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Немного тумана и солнца. Погода в Гродно в праздничные выходные
14.09.2018 10:58 — Новости Общества | Tut.by
Предстоящие праздничные выходные, когда Гродно будет праздновать свое 890-летие, будут прохладными, немного туманными, не дождливыми и даже немного солнечными,
В субботу, 15 сентября, ночью и утром облачность и туман. Видимость — 500−800 метров. Днем — облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +10…12°С, днем — +15…17°С.
В воскресенье, 16 сентября, также будет без осадков. Утром и днем — малооблачно. Вечером — ясно. Температура днем до +18°С.
Хороших выходных вам!
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Предстоящие праздничные выходные будут прохладными, немного туманными, не дождливыми и немного солнечными.
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