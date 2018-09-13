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Военные встретились с учащимися

14.09.2018 — Новости Общества | Единство  
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 Не стал исключением и этот год. Так, капитан А.М. Дехтяронок для учащихся 11 класса ГУО «Лицей г. Борисова» и ГУО «Борисовский государственный строительный профессиональный лицей» провел занятие на тему «Защита Отечества – конституционный долг гражданина Республики Беларусь».
Учащиеся – а в большинстве это юноши, будущие защитники
Отечества, – после окончания встречи всегда задают множество вопросов.
О прохождении срочной военной службы учащимся подробно рассказал рядовой А.С. Сушко, лучший водитель-электрик батальона связи.
Согласно плану совместной работы с учреждениями образования в этом году будет проведено еще много интересных мероприятий. Так, в конце сентября запланированы спортивные праздники, участие в общешкольных родительских собраниях. А в октябре двери воинской части для всех желающих города Борисова будут открыты в честь 99-й годовщины со дня образования войск связи. На территории воинской части будет организован показ и демонстрация образцов вооружения и военной техники, стрелкового оружия, современной военной формы одежды. Все желающие могут продегустировать «солдатскую кашу», посетить музей боевой славы воинской части, учебный корпус и специализированный компьютерный класс, где связисты занимаются плановой боевой подготовкой.
Наш корр.

 
 
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Ежегодно 1 сентября военнослужащие 60-го отдельного полка связи участвуют в мероприятиях, посвященных Дню знаний: выступают на торжественных линейках, проводят...
 
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