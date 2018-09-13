Уважаемые жители города Борисова и Борисовского района!



Дополнительно для проведения начислений по водоснабжению и водоотведению за сентябрь 2018 года необходимо собственникам (нанимателям) квартир и частных домовладений снять показания с приборов учета холодной и горячей воды с 24.09.2018 г.

по 28.09.2018 г., передать их в эти же дни с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по телефонам: 76-57-22; 73-63-74; 73-65-41; 73-65-42, а также с 8.00 до 20.00 (обед с 13.00 до 14.00) по телефонам: 73-54-40; 76-57-21; 73-13-88.

Также показания приборов учета воды можно оставить на электронной почте предприятия Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Сумма, начисленная по вашим показаниям с 24.09.2018 г. по 28.09.2018 г., подлежит оплате в октябре 2018 года. Рекомендуем заявлять фактические показания своих водомеров при оплате за услуги по водоснабжению и водоотведению в последующие месяцы.

В случае непредъявления последних показаний водомеров, начисление будет произведено из расчета среднего водопотребления за два предыдущих месяца, когда производилась оплата, либо по нормам водопотребления – 140 литров в сутки на одного зарегистрированного по месту жительства или месту пребывания в данном жилом помещении, если плата по приборам учета не производилась в соответствии с «Положением о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда», утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 12 июня 2014 г. №571.

При оплате через ЕРИП после 30.09.2018 г.

лицевые счета государственного предприятия «Борисовводоканал» будут закрыты в связи с их изменением. В период с 30.09.2018 г.

по 10.10.2018 г. прием платежей осуществляться не будет.

С 01.10.2018 г. по 06.10.2018 г. будут производиться технические работы по объединению баз данных. В этот период прием платежей осуществляться не будет.

С уважением, государственное предприятие «Борисовводоканал».

УНП 600012110