ДОСТАВКА ГАЗЕТЫ: кто за нее в ответе?

Ситуацию прокомментировал начальник Борисовского РУПС В.А. Казачек:

– Доставка печатных средств массовой информации и письменной корреспонденции населению, проживающему в аг. Холхолица, производится водителями Борисовского РУПС. Их сортировку и расписку с указанием адреса получателя производит почтальон участка обработки, сортировки и перевозки почты. В период с 14 марта по 9 июля нынешнего года в связи с вакансией данного почтальона его функции осуществляли временные работники – операторы, которые давали отпуска. Они допускали нарушения по причине незнания маршрута движения автотранспорта по аг. Холхолица, из-за чего доставка осуществлялась не должным образом.

Василий Африсанович также отметил, что с 10 июля почтальоном назначена А.А. Атрахимович, с которой, как и с виновными лицами, проведена разъяснительная беседа по вопросу доставки подписчикам печатных изданий. Ответственными специалистами Борисовского РУПС работа почтальона и водителей взята на особый контроль.

Напоминаем нашим читателям: за своевременную доставку газеты Борисовский РУПС взимает 59,51% от стоимости индивидуальной подписки.