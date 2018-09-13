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ДОСТАВКА ГАЗЕТЫ: кто за нее в ответе?

14.09.2018 — Новости Общества | Единство  
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Ситуацию прокомментировал начальник Борисовского РУПС В.А. Казачек:
– Доставка печатных средств массовой информации и письменной корреспонденции населению, проживающему в аг. Холхолица, производится водителями Борисовского РУПС. Их сортировку и расписку с указанием адреса получателя производит почтальон участка обработки, сортировки и перевозки почты. В период с 14 марта по 9 июля нынешнего года в связи с вакансией данного почтальона его функции осуществляли временные работники – операторы, которые давали отпуска. Они допускали нарушения по причине незнания маршрута движения автотранспорта по аг. Холхолица, из-за чего доставка осуществлялась не должным образом.
Василий Африсанович также отметил, что с 10 июля почтальоном назначена А.А. Атрахимович, с которой, как и с виновными лицами, проведена разъяснительная беседа по вопросу доставки подписчикам печатных изданий. Ответственными специалистами Борисовского РУПС работа почтальона и водителей взята на особый контроль.
Напоминаем нашим читателям: за своевременную доставку газеты Борисовский РУПС взимает 59,51% от стоимости индивидуальной подписки.

 
 
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К дежурному корреспонденту обратились наши постоянные читатели, проживающие в аг. Холхолица. Они рассказали, что часто сталкиваются с ситуацией, что газета...
 
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