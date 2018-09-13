Люди Сморгонщины: Иван РУТКОВСКИЙ

В преддверии 100-летия со дня образования уголовного розыска корреспондент газеты встретился с первым заместителем начальника Сморгонского РОВД Иваном РУТКОВСКИМ и попросил его рассказать об этой службе, поскольку Иван Иванович сам когда-то был оперуполномоченным.







- С 1996 по 1998 годы учился в Могилёвской школе милиции (тогда так она называлась). Потом вернулся в Сморгонь. В РОВД два года отработал участковым инспектором милиции. Трижды писал рапорты о переводе в подразделение уголовного розыска. И только с третьей попытки меня перевели в эту службу. Не хотели отпускать из отдела по охране общественного порядка и профилактики преступлений.

- Чем Вам нравится уголовный розыск?

- Я считаю, что это одна из элитных служб, которая занимается раскрытием преступлений: краж имущества, разбоев, причинения тяжелых телесных травм, убийств. Одним словом, преступлениями, которые совершены против человека и государства. Помогаем вернуть потерпевшим их имущество. Но основная задача уголовного розыска – найти преступника, чтобы он понес заслуженное наказание за свои противоправные действия.

- В чём отличие уголовного розыска от других милицейских подразделений?

- В первую очередь тем, что розыск людей, подозреваемых в совершении преступлений, - это нелёгкая работа. За время моей службы в милиции было несколько случаев, когда задержанные сами рассказывали о совершенных ими преступлениях. В основном же приходилось доказывать вину того или иного человека, проводить оперативно-розыскные мероприятия. Раскрыть преступление – это не составить протокол об административно-правовом нарушении. Оперативнику нужны опыт, смекалка, ряд других качеств, а еще умение и желание выполнять тяжёлую кропотливую работу.

- Не считаясь с личным временем?

- Разные были ситуации. Даже приходилось работать сутками. Особенно, если было видно, что результат не за горами и преступление вскоре будет раскрыто. Раскрывать преступления приходилось как одному, так и вместе со своими коллегами, с которыми быстрее можно найти подозреваемое лицо.

- Иван Иванович, сколько Вы отработали в уголовном розыске?

- С 2000-го по 2010-й годы был оперативным и старшим оперативным уполномоченным уголовного розыска. С 2010 по 2015 – возглавлял это отделение. Потом был назначен первым заместителем начальника РОВД, курирую подразделения криминальной милиции, в состав которых входит и уголовный розыск.

- С кем из теперешних ветеранов уголовного розыска довелось работать?

- Хорошими розыскниками были Иван Павлович Карпейко, Леонид Иванович Семенченя, Владимир Борисович Вайдо. Но они раньше служили в милиции. Я пришел в РОВД, когда отделение уголовного розыска возглавлял Леонтий Степанчук. Оперативными сотрудниками тогда были Анатолий Ланько, Станислав Урбанович, Михаил Журавлёв, Александр Осипов, Владимир Гулецкий. Теперь они находятся на заслуженном отдыхе. У каждого из них богатый опыт оперативно-розыскной работы, которой они учили и меня, в то время молодого сотрудника. Со мной вместе работал Руслан Ткачев, Алексей Шатохин, который теперь возглавляет коллектив отделения уголовного розыска.

- Как выглядит отделение уголовного розыска в плане мобильности, технической оснащенности?

- Время не стоит на месте, поэтому постоянно улучшаются возможности мобильности и технической оснащенности милицейских подразделений. Мы обеспечены необходимой техникой, автотранспортом, что позволяет еще лучше решать поставленные перед нами задачи по раскрытию преступлений, привлечению виновных лиц к ответственности.

- Уменьшается ли количество преступлений?

- По сравнению с предыдущими годами количество преступлений по линии уголовного розыска уменьшилось в несколько раз. В Сморгонском районе нет криминальных авторитетов, нет рэкета и организованных преступных групп. А в начале 2000-х годов наш город наведывала полоцкая криминальная группа, которая занималась преступным автобизнесом, похищала автотранспорт. Брестские преступники-гастролеры специализировались на кражах из квартир. Они были обеспечены автотранспортом и необходимыми инструментами. К нам приезжала и преступная группа из Гомеля. Сморгонским оперативникам пришлось принимать участие в раскрытии преступлений, совершенных иногородними группировками, задержании их.

- Являются ли молодые оперативники достойными продолжателями дела ветеранов?

- Оперативниками работают самые достойные сотрудники милиции. В отделении уголовного розыска сплоченный коллектив. Молодежь перенимает опыт у зрелых оперуполномоченных. Для того, чтобы пройти путь становления и научиться всему, нужно время. «Опером» можно стать как минимум года через три. Поэтому в коллективе хорошо развито чувство взаимопомощи. Молодых сотрудников никто не оставляет один на один с возникающими проблемами. Первое время такие сотрудники работают вместе с ветеранами уголовного розыска, учатся у них азам профессии.

- С какими подразделениями взаимодействует отделение уголовного розыска?

- Прежде всего с участковыми инспекторами милиции. На своих административных участках они хорошо знают жителей. С сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних. Если брать не милицейские структуры, то взаимодействуем с погранвойсками по раскрытию преступлений на границе, розыску преступников, без вести пропавших людей. Плотно работаем вместе с сотрудниками КГБ, потому что наша безопасность напрямую зависит от безопасности государства.

- Зависит ли успех оперативно-розыскной работы от атмосферы в семье сотрудника уголовного розыска?

- Если хорошо в семье, то тогда и в работе всё складывается. Когда жена тебя понимает и поддерживает, то это, конечно же, положительно сказывается на служебной деятельности.

Беседовал Юрий ЯНУШКЕВИЧ.

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