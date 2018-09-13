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А вот и осень! В Могилеве в выходные похолодает и придут дожди
14.09.2018 12:06 — Новости Общества | Tut.by
В середине сентября в Могилев, кажется, все же пришла осень. Правда, ненадолго. В выходные прогнозируют похолодание и дожди. А вот вся следующая неделя обещает быть солнечной и довольно теплой — будет до +19°С.
Сегодня, 14 сентября, будет пасмурно и максимум +19°С. Вечером и ночью прогнозируют дожди и грозы.
Первая половина субботы обещает быть солнечной, а ближе к вечеру снова зарядят дожди. Максимальная температура воздуха составит +18°С.
Дождливым будет и все воскресенье. Правда, осадки будут незначительными и пройдут местами. При этом погода будет преимущественно малооблачной и похолодает до +16°С.
Понедельник должен быть солнечным и без дождей. Будет по-прежнему прохладно — максимум +16°С.
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А вот следующая неделя будет солнечной и более теплой - прогнозируют до +19 градусов.
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