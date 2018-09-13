А вот и осень! В Могилеве в выходные похолодает и придут дожди

В середине сентября в Могилев, кажется, все же пришла осень. Правда, ненадолго. В выходные прогнозируют похолодание и дожди. А вот вся следующая неделя обещает быть солнечной и довольно теплой — будет до +19°С.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 14 сентября, будет пасмурно и максимум +19°С. Вечером и ночью прогнозируют дожди и грозы.

Первая половина субботы обещает быть солнечной, а ближе к вечеру снова зарядят дожди. Максимальная температура воздуха составит +18°С.

Дождливым будет и все воскресенье. Правда, осадки будут незначительными и пройдут местами. При этом погода будет преимущественно малооблачной и похолодает до +16°С.

Понедельник должен быть солнечным и без дождей. Будет по-прежнему прохладно — максимум +16°С.

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