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Профессиональный праздник отмечают работники леса
14.09.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Трудолюбивый, ответственный, справедливый и увлеченный делом – так коллектив ГЛХУ «Верхнедвинский лесхоз» отзывается о начальнике деревообрабатывающего цеха Антоне Павлючике.
Далее читайте в «ДП».
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> Трудолюбивый, ответственный, справедливый и увлеченный делом – так коллектив ГЛХУ «Верхнедвинский лесхоз» отзывается о начальнике деревообрабатывающего...
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