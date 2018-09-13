Зелёное королевство семьи Ровкач





Именно эти слова приходят на ум, когда попадаешь во двор Олега и Людмилы Ровкач из Давид-Городка. Удивляешься, как человек может создать такую невероятную красоту? А началось всё около двадцати лет назад, когда Олег подарил супруге две туи. Сейчас они большие, а вокруг них с годами появлялись новые и новые виды хвойных растений.

– Сколько же надо времени и усилий приложить, чтобы сотворить это чудо? – спрашиваю я.

– Просто надо любить то, чем занимаешься, – в один голос говорят радушные хозяева. – Ведь только в этом случае находится и время, и желание творить. Более того, появляется ответственность перед этими растениями. И ты не пройдёшь мимо, когда видишь, что дерево нуждается в поливе, или когда подстричь надо, иначе вместо ухоженной кроны будет бесформенное безобразие. Только благодаря каждодневному труду можно добиться такой красоты.

Олег и Людмила уже привыкли к восторженным взглядам гостей, которые частенько приходят к ним во двор. И не только полюбоваться. Ведь для хозяев это занятие не просто хобби, а и семейный бизнес. У них есть свой питомник, где растут сотни саженцев, которые впоследствии будут украшать чей-то дворик. Причём, выращивают они не только разные сорта туй, которых тут более двух десятков. Растут во дворе и редкие породы других деревьев, которые, пожалуй, вы вряд ли найдёте не только в нашем районе, но и в стране. Видимо, у хозяев золотые руки, ведь у них приживаются и прекрасно себя чувствуют даже те виды, которые не свойственны нашему климатическому поясу. Например, основным местом произрастания пихты корейской является остров Чеджудо. Спирея родом из Японии и Китая, а скумпия кожевенная чаще встречается в Турции и Сирии. Ягодный тис, кипарисовики, бересклет, кедр гималайский, ель Коника, ива Пендула, ель Глаука глобоза (голубая) также не имеют белорусских корней.





Прижился во дворе и житель Северной Америки – красный клён, из которого также как и из сахарного делают знаменитый кленовый сироп.

Кстати, любимое дерево Людмилы – тюльпановое дерево настоящее или лиран – также родом из США. Оно считается национальным символом американских штатов Индиана, Кентукки и Теннесси. За ним особенно ухаживает хозяйка и всё ждёт, когда же оно зацветёт.





Есть свой “любимчик” и у Олега. Знакомьтесь: Гинкго билоба – уникальный реликтовый вид, который единственный сохранился за многие миллионы лет развития планеты. Это дерево часто называют живым ископаемым растением. Учёными доказано, что оно росло ещё во время динозавров и смогло уцелеть благодаря устойчивости к холодам, а также к паразитам, вирусам и фитопатогенным грибам.

Все части этого дерева насыщены огромным количеством полезных витаминов и микроэлементов, благодаря чему плоды, стебли, листья Гинкго билоба нашли широкое применение в медицине, спортивной фармакологии и косметологии. А ещё это дерево – повод для гордости хозяина.

– Откуда же вы берёте эти редкие породы деревьев?

– У нас уже есть свои поставщики, с которыми мы работаем не один год. Да и интернет в помощь, благодаря которому мы узнаём, как правильно ухаживать за тем или иным деревом. Сейчас в век информационных технологий можно найти всё, главное — желание, – отвечают мои собеседники.

Чету Ровкач знают хорошо в районе. За столько лет супруги завоевали авторитет, поэтому к ним всегда большая очередь покупателей на рынке, которые также стремятся к красоте в своём дворе. К тому же среди постоянных клиентов – минчане и жители других городов, а в этом году к ним во второй раз за саженцами приехали покупатели из Казахстана.

– Но мало купить дерево, –напоминает Людмила. – Нужно правильно за ним ухаживать. На моей практике были такие случаи, когда покупатели потом возвращались с претензией, мол, почему не растёт? Начинаю расспрашивать, как ухаживали, что делали и, оказывается, что даже поливали не вовремя, не говоря о специальных удобрениях. Так нельзя. Это же живые существа, пусть и безмолвные. Поэтому, если нет желания, то лучше не тратить зря на это дело время и деньги. Я всегда рада помочь советом тем, кто ко мне обращается.



Кроме зелёных жителей двора замечаю несколько искусственных прудов. В одном из них плавают японские карпы кои, которые разводит Олег. Они хорошо зимуют в этом пруду и, что самое удивительное, узнают “своих”. Поэтому мне пришлось прилично подождать, чтобы сделать кадр этих заморских “товарищей”. А вот в пруду с розовыми лилиями грелась наша местная лягушка, поэтому и позировала она без стеснения.



Общее дело очень сближает, уверены супруги. Это и есть один из секретов их счастливого брака.Сын Артур и дочка Виктория – ныне жители Америки, но каждые полгода приезжают к родителям. Сами же супруги предпочитают проводить отдых на родной Припяти, куда часто выезжают с ночёвкой. Да и в тени своего двора, где воздух чист и наполнен полезными фитонцидами, приятно отдохнуть во время летнего зноя.

Анна МЕЛЬНИК

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