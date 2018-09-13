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В Борисове нашли пропавшего после школы 11-летнего мальчика

14.09.2018 11:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Родные и милиция почти сутки искали в Борисове 11-летнего Станислава Зарубицкого. 13 сентября он вышел из школы и отправился в кружок, но там не появился. Об этом сообщает поисковый отряд «Ангел».


В четверг, примерно в 17.00, мальчик вышел из школы № 9 по улице 3-го Интернационала в Борисове. Оттуда он должен был отправится в Старо-Борисовскую детскую школу искусств, но там не появился. Учреждение расположено по улице Ленина, 32 в агрогородке Старо-Борисов (Борисовский район).

Обновлено: примерно в 12.10 стало известно, что мальчика нашли. По словам волонтеров, его на остановке заметила местная жительница.

«С мальчиком все в порядке. По предварительным данным, ребенок ночевал у друга», — уточнил официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек. Все подробности сейчас выясняют сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.


Приметы: рост 146 см, телосложение нормальное, глаза голубые, волосы светло-русые. Особые приметы: шрам возле правого глаза. Был одет: фиолетовая рубашка, темно-синий пиджак, темно-синие брюки, синие туфли с белой подошвой. Может иметь при себе рюкзак черный с фиолетовыми вставками.

Вы можете сами помочь в поиске человека, если сделаете перевод в пользу отряда — деньги пойдут в том числе на печать объявлений, которые волонтеры распространяют на улицах.

 
 
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Он должен был после школы приехать в кружок, но там не появился.
 
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