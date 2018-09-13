Поздравление с праздником хлеборобов «Дажынкі-2018»





Уважаемые труженики агропромышленного комплекса, ветераны отрасли, кировчане!

От всей души поздравляем вас с праздником хлеборобов «Дажынкі-2018»!

Добросовестно работая в поле и в будни, и в выходные, проявляя высокий профессионализм, ответственность и трудолюбие, хозяйское отношение к земле, вы достигли высоких результатов, несмотря на то, что страда этого года оказалась весьма непростой.

Мы гордимся тем, что Кировский район внес достойный вклад в республиканский каравай, в обеспечение продовольственной безопасности страны.

Плодотворный труд лучших хлеборобов кировской земли на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур является достойным примером для подражания.

Особая благодарность — ветеранам хлеборобского дела, которые передают свои опыт и знания молодым специалистам.

Желаем всем здоровья, достатка в домах, радости, добра и успехов в труде на благо родной земли!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.