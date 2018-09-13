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Поздравление с праздником хлеборобов «Дажынкі-2018»

14.09.2018 — Новости Общества | Кировец  
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Поздравление с праздником хлеборобов «Дажынкі-2018»

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса, ветераны отрасли, кировчане!

От всей души поздравляем вас с праздником хлеборобов «Дажынкі-2018»!
Добросовестно работая в поле и в будни, и в выходные, проявляя высокий профессионализм, ответственность и трудолюбие, хозяйское отношение к земле, вы достигли высоких результатов, несмотря на то, что страда этого года оказалась весьма непростой.
Мы гордимся тем, что Кировский район внес достойный вклад в республиканский каравай, в обеспечение продовольственной безопасности страны.
Плодотворный труд лучших хлеборобов кировской земли на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур является достойным примером для подражания.
Особая благодарность — ветеранам хлеборобского дела, которые передают свои опыт и знания молодым специалистам.
Желаем всем здоровья, достатка в домах, радости, добра и успехов в труде на благо родной земли!
Районный исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.

 
 
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Уважаемые труженики агропромышленного комплекса, ветераны отрасли, кировчане! От всей души поздравляем вас с праздником хлеборобов «Дажынкі-2018»!...
 
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