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Программа проведения районного праздника тружеников села «Дажынкі-2018» в агрогородке Жиличи 15 сентября 2018 года

14.09.2018 — Новости Общества | Кировец  
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Программа проведения районного праздника тружеников села «Дажынкі-2018» в агрогородке Жиличи 15 сентября 2018 года

ПРОГРАММА
проведения районного праздника
тружеников села «Дажынкі-2018»
в агрогородке Жиличи 15 сентября 2018 года

10.00 — 10.15 — Открытие аллеи креативных скамеек.
10.20 — 10.30 — Возложение венков и цветов к памятнику студентам и преподавателям Жиличского совхоза-техникума, погибшим на фронтах во время Великой Отечественной войны.
11.00 — 11.10 — Открытие мини-маркета после модернизации.
11.20 — 11.35 — Праздничный парад-шествие «Гонар зямлі Кіраўскай» с участием почетных гостей.
11.45 — 13.30Праздничное чествование победителей жатвы «Пераможцаў шчыра славім!» с церемонией награждения.
19.00 — 21.00 — Праздничная вечерняя концертная программа «Прыміце вітанне».
21.00 — 21.05 — Праздничный фейерверк.
21.05 — 23.00 — Праздничная дискотека.
10.00 — 23.00 — Работа торговых рядов Кировского райпо.
10.00 — 21.30 — Выставка подворий «Дажыначны кiрмаш».
10.00 — 21.00 — Работа детской площадки «Краiна дзяцiнства»
(ГУО «Жиличский учебно-педагогический комплекс
детский сад-средняя школа»).
10.00 — 21.30 — «Рамесная слабада» с мастер-классами.
10.00 — 21.30 — Спортивная площадка «Здоровый агрогородок»
(стадион УО «Жиличский государственный сельскохозяйственный колледж»).
Продажа игрушек, сладкой ваты, попкорна, прокат электромобилей,
работа детских аттракционов.
10.00 — 21.30 — Молодежная площадка «Моладзь — гэта мы!»: выставки-просмотры «Студотрядовское движение на Кировщине», «Моладзь на жниве», «Боди-арт», концертная программа.
10.00 — 18.00 — Обзорные полеты на самолетах учебно-спортивного
учреждения «Бобруйский аэроклуб» (при благоприятных погодных
условиях).
Будет организован подвоз всех желающих по маршруту Кировск-Жиличи и обратно. Расписание  движения автобуса опубликовано в №69 «Кіраўца» и на нашем сайте.

 
 
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ПРОГРАММА проведения районного праздника тружеников села «Дажынкі-2018» в агрогородке Жиличи 15 сентября 2018 года 10.00 — 10.15 — Открытие аллеи креативных...
 
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