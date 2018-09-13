



ПРОГРАММА

проведения районного праздника

тружеников села «Дажынкі-2018»

в агрогородке Жиличи 15 сентября 2018 года

10.00 — 10.15 — Открытие аллеи креативных скамеек.

10.20 — 10.30 — Возложение венков и цветов к памятнику студентам и преподавателям Жиличского совхоза-техникума, погибшим на фронтах во время Великой Отечественной войны.

11.00 — 11.10 — Открытие мини-маркета после модернизации.

11.20 — 11.35 — Праздничный парад-шествие «Гонар зямлі Кіраўскай» с участием почетных гостей.

11.45 — 13.30 — Праздничное чествование победителей жатвы «Пераможцаў шчыра славім!» с церемонией награждения.

19.00 — 21.00 — Праздничная вечерняя концертная программа «Прыміце вітанне».

21.00 — 21.05 — Праздничный фейерверк.

21.05 — 23.00 — Праздничная дискотека.

10.00 — 23.00 — Работа торговых рядов Кировского райпо.

10.00 — 21.30 — Выставка подворий «Дажыначны кiрмаш».

10.00 — 21.00 — Работа детской площадки «Краiна дзяцiнства»

(ГУО «Жиличский учебно-педагогический комплекс

детский сад-средняя школа»).

10.00 — 21.30 — «Рамесная слабада» с мастер-классами.

10.00 — 21.30 — Спортивная площадка «Здоровый агрогородок»

(стадион УО «Жиличский государственный сельскохозяйственный колледж»).

Продажа игрушек, сладкой ваты, попкорна, прокат электромобилей,

работа детских аттракционов.

10.00 — 21.30 — Молодежная площадка «Моладзь — гэта мы!»: выставки-просмотры «Студотрядовское движение на Кировщине», «Моладзь на жниве», «Боди-арт», концертная программа.

10.00 — 18.00 — Обзорные полеты на самолетах учебно-спортивного

учреждения «Бобруйский аэроклуб» (при благоприятных погодных

условиях).

Будет организован подвоз всех желающих по маршруту Кировск-Жиличи и обратно. Расписание движения автобуса опубликовано в №69 «Кіраўца» и на нашем сайте.