Это надо не мертвым, это нужно живым!

Время всегда сложно для того, кто в нем живёт. Но бывают особенные времена, словно бы предназначенные для испытания людей на прочность, мужество, способность сохранить в себе достоинство и лучшие человеческие качества. Чем же особенно и сложно настоящее время? Ответов может быть много, но мне кажется, что именно сейчас мы проходим испытание на способность уверенно смотреть в будущее, помня прошлое…

Как красив наш городок! Думается, нет равнодушных людей среди тех, кто любуется набережной, восхищается красотой площади, с интересом рассматривает экспонаты мемориального комплекса, склоняет голову перед обелиском, вчитывается в имена Героев Советского Союза. Интересно, а кто-нибудь хоть раз задумывался о том, что мы ходим по земле, политой кровью? Ведь это не метафора, это правда. Есть ли среди нас те, кто интересовался судьбой простых солдат и офицеров, погибших у берега седого Днепра? Я с уверенностью могу сказать, что есть. Возможно, их немного, но сотрудники музея битвы за Днепр точно ведут огромную кропотливую работу по восстановлению и уточнению списков с именами погибших. Не хочется думать, что кто-то скептически улыбается, читая эти строки: «А кому это надо?»

На Аллее героев в 2014 году установлена плита с именем Анатолия Маслова. Кем был этот солдат? Как погиб? Где похоронен? Ответы на эти вопросы на протяжении 3 лет искали сотрудники музея. Исписаны десятки листов, послано множество запросов, изучены архивные документы и материалы различных источников: сайта «Мемориал», книг «Герои Советского Союза: краткий библиографический словарь в двух томах», «Навечно в сердце народном», книги «Память»: Тверская область», получены справки из центрального и военно-медицинского архивов МОРФ. К сожалению, все эти документы содержат противоречивые сведения о дне смерти и месте захоронения сержанта Маслова.

Что известно об этом человеке? Родился он в простой рабочей семье в Твери. В 17 лет в январе 1942 года юноша пошел восстанавливать разрушенную оккупантами прядильную фабрику имени М.И. Калинина. Смышленый и трудолюбивый парень старался хорошо работать, и единогласным решением его приняли в ряды ВЛКСМ. Ровно через год, когда Анатолию исполнилось 18 лет, он уже был рядовым 239 полка 76 гвардейской стрелковой дивизии 61 армии и участвовал в боях за освобождение городов Волхова и Орла. 24 сентября 1943 года у Чернигова враг предпринял контратаку: на рубеж гвардейцев двигались танки и автоматчики. В этом бою стрелок Маслов стойко удерживал занятую позицию, в упор расстреливал фашистов, рискуя быть раздавленным гусеницами танков.

В ночь на 28 сентября 1943 года гвардейцы вышли к Днепру. По приказанию командира Анатолий разведал берег, нашел наиболее удобное место для форсирования реки. Передовое подразделение полка начало переправу на четырех лодках. На первой из них был сам боец. Враг обрушил на советских воинов ураганный артиллерийский минометный огонь. Тяжёлый снаряд накрыл среднюю лодку, разлетелась в щепки и вторая. От разорвавшейся мины на солдата обрушился столб воды. Чудом удержавшись в лодке, он крикнул товарищам: «А ну, поднажми на весла, иначе тоже пойдем на дно!». Как только лодка достигла берега, паренёк первым выскочил на берег и с криком «За мной!» бросился вперед. В ожесточенной рукопашной схватке солдаты уничтожили фашистов и заняли окопы. Враг рассвирепел, но, заняв плацдарм, наши смельчаки стояли насмерть. Они отбивали атаку за атакой, обеспечив переправу остальным подразделениям. «Молодцы, — только и сказал им командир, а потом добавил: Родина не забудет вашего подвига!»

В следующем бою сержант Маслов был тяжело ранен. В своем письме родным он писал из госпиталя: «Наша часть выполнила важный приказ и получила гвардейское звание. Победа близка. Скоро все будет хорошо. За форсирование Днепра меня представили к награде». Но Анатолий не дождался высокой чести — рана оказалась смертельной.

В моих руках — Наградной лист, подписанный 4 октября 1943 года командиром полка Андрусенко, на представление Анатолия Павловича Маслова на присвоение звания Героя Советского Союза.

Трудно осознавать, но этот паренек был моложе моего сына, дома его ждали мама и сестры. Такие же юноши сегодня гуляют по улицам Лоева. Он тоже мечтал, любил, хотел жить, но умер, даже не задумываясь об этом, ради нас, ради светлого неба, тихого всплеска речных волн. Именно благодаря ему и таким же ребятам, как он, сегодня мы даже не пытаемся представить, что всего этого могло бы не быть…

Текстильщики Тверской прядильной фабрики имени М.И. Калинина свято хранят память о своем воспитаннике, молодом рабочем-комсомольце, Герое Советского Союза Анатолии Маслове. Во дворе Тверского Ордена Ленина хлопчатобумажного комбината на доме №70, где родился и жил юноша, установлена мемориальная доска. Одна из улиц названа его именем.

Только вопрос о том, где похоронен герой, до сих пор так и остается открытым.

Нужно ли нам помнить эти события, простых советских ребят, не вернувшихся с войны? Обязаны ли мы хранить в душе благодарность тем, кто подарил нам свободу? Это дело совести каждого из нас. Но я считаю, что это просто необходимо всем живущим и в первую очередь молодежи, порой теряющей ориентиры в жизненной круговерти. Эта память как сыворотка против фашизма, напоминание о том, что Беларусь — страна-победитель, что все мы — потомки героев войны. Поэтому наш долг — не потерять, а укрепить и приумножить чувство патриотизма. Мы не должны забывать об этом. Наши деды и прадеды победили фашизм, простые плотники и хлеборобы, слесари и водители сломали силу, покорившую почти всю Европу. И сделали они это для каждого из нас. Поэтому память нужна не ушедшим, а нам, ныне живущим.

Наталья Апанасенко, «ЛК».

Фото автора.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Это надо не мертвым, это нужно живым! Время всегда сложно для того, кто в нем живёт. Но бывают особенные времена, словно бы предназначенные для испытания людей на прочность, мужество, способность...