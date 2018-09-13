"Даник извинился, но папа мальчика налетел с кулаками" Подробности инцидента на детской площадке в Рогачеве

Конфликт на спортивной площадке, в результате которого мужчина избил 12-летнего мальчика , буквально разделил небольшой Рогачев на два лагеря. Одни защищают мужчину, который вроде как вступился за сына. Другие не находят никаких оправданий поведению взрослого человека — второй мальчик до сих пор находится в больнице. Что произошло на дворовой площадке, разбирались «Сильные новости».

Вечером 8 сентября в Рогачеве на детской площадке взрослый мужчина избил 12-летнего мальчика. Мама пострадавшего Даниила, Наталья, рассказала, что сына домой привели дети со двора. Ребенок был напуган, в ссадинах, без майки. Родители сразу же обратились в милицию с заявлением. После мальчика доставили в приемное отделение больницы.













В одной из социальных сетей в группе «Признавашки Рогачев» мальчик по имени Максим, который играл с ребятами в футбол в момент конфликта, рассказал свою версию произошедшего: «Все началось с того, что Даник выбил наш мяч за пределы поля. Этот мужчина стоял в воротах, с нами играл его сын. Начинали играть, все нормально было, только все ребята нападали на нас с мячом толпой, и когда Даник получил мяч, вся толпа напала на него. Он начал бить и случайно попал по Глебу, это сын этого мужчины. Глеб отошел в сторону, Даник извинился. Даник забил гол тому мужчине, а через время мужчина начал бить мячом прямо в Даника, а когда не попал, налетел на него с кулаками».

Наталья даже спустя несколько дней после случившегося не может спокойно говорить, ее голос трясется, буквально через пару минут разговора она начинает плакать.

— У Даника на лице был след от его ноги! Как можно было так бить ребенка?! Ему первые дни даже говорить об этом было страшно. Дети сказали, что эта компания после драки сказала «Пошли пиво попьем» — и ушла.

Наталья рассказывает, что в тот же день они прошли освидетельствование и зафиксировали все синяки, ушибы и ссадины: «Нам почему-то в милиции сказали сделать это после лечения. Но мы сняли побои в первый же день. Ведь мой сын в больнице уже 5 дней. Конечно же, за это время многие синяки сошли. Мы специально сделали фотографии и майки порванной, и всех синяков, чтобы потом не говорили и не писали в интернете, что мы все придумали. Милиция проводила очную ставку и свела нас [с избившим мальчика мужчиной] лицом к лицу. Он, когда нас увидел, начал кричать «Да ты знаешь кто я такой?».





Даниил все еще в больнице. Мама говорит, что у мальчика до сих пор болит поясница, врачи сказали, что это ушиб. На днях Даник прошел обследование у невролога. Врач установил «острую реакцию на стресс». Такие выводы были сделаны на основании состояния ребенка: мальчик плохо спит, кричит по ночам, до сих пор находится в подавленном состоянии. Мама все эти дни круглосуточно находится рядом с ребенком.





«Сильные Новости» попытались связаться со второй стороной конфликта — и нашли мужчину, которого обвиняют в избиении 12-летнего мальчика. Виктор Ш. и его жена Виктория Ш. не дали комментариев. Виктория Ш. занимает руководящую должность в одном из местных ДК, еще в мае прошлого года женщина работала главным специалистом отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Рогачевского райисполкома.